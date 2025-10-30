Вже п’ять ударів: ворог атакує Суми ударними безпілотниками, є постраждалі

Окупанти атакують Суми ударними БпЛА, б’ють по цивільній інфраструктурі, є постраждалі. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає УНН.

Б’ють по цивільній інфраструктурі у Ковпаківському районі. Вже п’ять ударів. Попередньо, епіцентр уражень – не житловий сектор, але є постраждалі цивільні - повідомив Григоров.

За його словами, залучені екстрені служби. Наслідки з’ясовуються з урахуванням безпекових загроз.

Атака триває. Залишайтеся в укриттях - резюмував Григоров.

Війська рф атакували цивільну інфраструктуру в Сумах, постраждали 4 людини