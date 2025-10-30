Війська рф атакували цивільну інфраструктуру в Сумах, постраждали 4 людини
Київ • УНН
Війська рф атакували цивільну інфраструктуру в Зарічному районі Сум, влучивши дроном в АЗС. Внаслідок атаки постраждали 4 людини.
Суми зазнали ворожої атаки. Попередньо є постраждалі. Ворог влучив у цивільну інфраструктуру в Зарічному районі міста. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, пише УНН.
Ворог атакував цивільну інфраструктуру в Зарічному районі Суми. Попередньо є постраждалі. На місці працюють екстрені служби, з’ясовуємо усі наслідки
Пізніши у ДСНС повідомили, що у Сумах російські війська вдарили дроном по АЗС, постраждали 4 людини.
Рятувальники обстежили територію, розібрали пошкоджені конструкції та забезпечили пожежну безпеку.
