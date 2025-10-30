$42.080.01
По всій Україні знову повертаються до графіків відключень світла: що відомо
Ексклюзив
11:00 • 13510 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
10:37 • 14807 перегляди
Сирський спростовує заяви рф про "блокування" в Покровську і Куп'янську, ухвалив низку рішень по Покровському напрямку
Ексклюзив
10:10 • 13603 перегляди
Контракт з нардепом-хабарником Одарченко, який є ректором Державного біотехнологічного університету, слід розірвати – член вченої ради ДБТУPhoto
Ексклюзив
08:02 • 19933 перегляди
Цілі, які переслідує Китай: експерт оцінив ймовірність участі Пекіна у переговорах щодо війни в Україні
07:49 • 15859 перегляди
Вінниччина і Прикарпаття зазнали атаки рф на критичну інфраструктуру: є постраждалі, у Ладижині - перебої зі світлом, водою та теплом
30 жовтня, 06:13 • 20416 перегляди
Трамп обговорив війну рф проти України із Сі Цзіньпіном: каже, Китай працюватиме над вирішенням разом зі США
30 жовтня, 01:44 • 27680 перегляди
Трамп доручив розпочати випробування ядерної зброї США
29 жовтня, 18:25 • 44744 перегляди
В Україні молодь віком 18–25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу
29 жовтня, 16:51 • 44969 перегляди
Суд відправив ексголову Укренерго Кудрицького під варту на два місяці
Війська рф атакували цивільну інфраструктуру в Сумах, постраждали 4 людини

Київ • УНН

 • 1270 перегляди

Війська рф атакували цивільну інфраструктуру в Зарічному районі Сум, влучивши дроном в АЗС. Внаслідок атаки постраждали 4 людини.

Війська рф атакували цивільну інфраструктуру в Сумах, постраждали 4 людини

Суми зазнали ворожої атаки. Попередньо є постраждалі. Ворог влучив у цивільну інфраструктуру в Зарічному районі міста. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, пише УНН.

Ворог атакував цивільну інфраструктуру в Зарічному районі Суми. Попередньо є постраждалі. На місці працюють екстрені служби, з’ясовуємо усі наслідки

- повідомив Григоров.

Пізніши у ДСНС повідомили, що у Сумах російські війська вдарили дроном по АЗС, постраждали 4 людини.

Рятувальники обстежили територію, розібрали пошкоджені конструкції та забезпечили пожежну безпеку.

Дніпро знову зазнало ракетної атаки рф: пошкоджено інфраструктуру30.10.25, 12:58 • 1904 перегляди

