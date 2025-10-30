Войска рф атаковали гражданскую инфраструктуру в Сумах, пострадали 4 человека
Киев • УНН
Войска рф атаковали гражданскую инфраструктуру в Заречном районе Сум, попав дроном в АЗС. В результате атаки пострадали 4 человека.
Сумы подверглись вражеской атаке. Предварительно есть пострадавшие. Враг попал в гражданскую инфраструктуру в Заречном районе города. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, пишет УНН.
Враг атаковал гражданскую инфраструктуру в Заречном районе Сум. Предварительно есть пострадавшие. На месте работают экстренные службы, выясняем все последствия
Позже в ГСЧС сообщили, что в Сумах российские войска ударили дроном по АЗС, пострадали 4 человека.
Спасатели обследовали территорию, разобрали поврежденные конструкции и обеспечили пожарную безопасность.
Днепр снова подвергся ракетной атаке рф: повреждена инфраструктура30.10.25, 12:58 • 1752 просмотра