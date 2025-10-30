Войска рф атаковали гражданскую инфраструктуру в Сумах, пострадали 4 человека

Сумы подверглись вражеской атаке. Предварительно есть пострадавшие. Враг попал в гражданскую инфраструктуру в Заречном районе города. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, пишет УНН.

Враг атаковал гражданскую инфраструктуру в Заречном районе Сум. Предварительно есть пострадавшие. На месте работают экстренные службы, выясняем все последствия - сообщил Григоров.

Позже в ГСЧС сообщили, что в Сумах российские войска ударили дроном по АЗС, пострадали 4 человека.

Спасатели обследовали территорию, разобрали поврежденные конструкции и обеспечили пожарную безопасность.

