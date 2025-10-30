Днепр снова подвергся ракетной атаке рф: повреждена инфраструктура

Город Днепр подвергся очередной ракетной атаке российских войск, поврежден объект инфраструктуры, сообщил и.о. главы Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко в четверг в Telegram, пишет УНН.

Ракетная атака на Днепр. В городе поврежден инфраструктурный объект - написал Гайваненко.

По его словам, информация уточняется.

Перед этим Воздушные силы ВСУ, около 12 часов, предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения из Крыма, а затем - о скоростной цели на Днепропетровщине.

Дополнение

Ранее сегодня на Днепр уже была ракетная атака рф.

Гайваненко отмечал утром: "Враг атаковал Днепр ракетой. Ее направил на предприятие. Погибших и пострадавших нет".