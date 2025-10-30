Днепр снова подвергся ракетной атаке рф: повреждена инфраструктура
Киев • УНН
Днепр подвергся очередной ракетной атаке, в результате которой поврежден инфраструктурный объект. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе баллистического вооружения из Крыма.
Город Днепр подвергся очередной ракетной атаке российских войск, поврежден объект инфраструктуры, сообщил и.о. главы Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко в четверг в Telegram, пишет УНН.
Ракетная атака на Днепр. В городе поврежден инфраструктурный объект
По его словам, информация уточняется.
Перед этим Воздушные силы ВСУ, около 12 часов, предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения из Крыма, а затем - о скоростной цели на Днепропетровщине.
Дополнение
Ранее сегодня на Днепр уже была ракетная атака рф.
Гайваненко отмечал утром: "Враг атаковал Днепр ракетой. Ее направил на предприятие. Погибших и пострадавших нет".