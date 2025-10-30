Дніпро знову зазнало ракетної атаки рф: пошкоджено інфраструктуру
Київ • УНН
Дніпро зазнало чергової ракетної атаки, внаслідок якої пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу балістичного озброєння з Криму.
Місто Дніпро зазнало чергової ракетної атаки російських військ, пошкоджено об'єкт інфраструктури, повідомив в.о. голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко у четвер у Telegram, пише УНН.
З його слів, інформація уточнюється.
Перед цим Повітряні сили ЗСУ, близько 12 години, попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з Криму, а потім - про швидкісну ціль на Дніпропетровщині.
Доповнення
Раніше сьогодні на Дніпро вже була ракетна атака рф.
Гайваненко зазначав вранці: "Ворог атакував Дніпро ракетою. Її спрямував на підприємство. Загиблих і постраждалих немає".