Дніпро знову зазнало ракетної атаки рф: пошкоджено інфраструктуру

Місто Дніпро зазнало чергової ракетної атаки російських військ, пошкоджено об'єкт інфраструктури, повідомив в.о. голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко у четвер у Telegram, пише УНН.

Ракетна атака на Дніпро. У місті понівечений інфраструктурний об'єкт - написав Гайваненко.

З його слів, інформація уточнюється.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ, близько 12 години, попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з Криму, а потім - про швидкісну ціль на Дніпропетровщині.

Доповнення

Раніше сьогодні на Дніпро вже була ракетна атака рф.

Гайваненко зазначав вранці: "Ворог атакував Дніпро ракетою. Її спрямував на підприємство. Загиблих і постраждалих немає".