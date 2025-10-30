Уже пять ударов: враг атакует Сумы ударными беспилотниками, есть пострадавшие

Оккупанты атакуют Сумы ударными БПЛА, бьют по гражданской инфраструктуре, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.

Бьют по гражданской инфраструктуре в Ковпаковском районе. Уже пять ударов. Предварительно, эпицентр поражений – не жилой сектор, но есть пострадавшие гражданские - сообщил Григоров.

По его словам, задействованы экстренные службы. Последствия выясняются с учетом угроз безопасности.

Атака продолжается. Оставайтесь в укрытиях - резюмировал Григоров.

Войска рф атаковали гражданскую инфраструктуру в Сумах, пострадали 4 человека