Уже пять ударов: враг атакует Сумы ударными беспилотниками, есть пострадавшие
Киев • УНН
Российские войска атакуют Сумы ударными БПЛА, нанеся пять ударов по гражданской инфраструктуре Ковпаковского района. По предварительным данным, эпицентр поражений не является жилым сектором, однако есть пострадавшие среди гражданских.
Оккупанты атакуют Сумы ударными БПЛА, бьют по гражданской инфраструктуре, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.
Бьют по гражданской инфраструктуре в Ковпаковском районе. Уже пять ударов. Предварительно, эпицентр поражений – не жилой сектор, но есть пострадавшие гражданские
По его словам, задействованы экстренные службы. Последствия выясняются с учетом угроз безопасности.
Атака продолжается. Оставайтесь в укрытиях
