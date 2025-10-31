россияне попали в девятиэтажку в Сумах, есть раненые и разрушения – ОВА

$42.080.01
30 октября, 16:50 • 14445 просмотра
Ограничения будут действовать круглосуточно во всех регионах: как надолго завтра в Украине будут выключать свет
Эксклюзив
30 октября, 16:31 • 26442 просмотра
Нардепа-взяточника Андрея Одарченко отстранили от должности председателя Ученого совета Государственного биотехнологического университета
30 октября, 15:59 • 20127 просмотра
Оккупанты 29 октября ударили по телевышке в центре Чернигова: жителям советуют не приближаться к сооружению
30 октября, 13:07 • 24706 просмотра
По всей Украине снова возвращаются к графикам отключений света: что известно
Эксклюзив
30 октября, 11:00 • 52560 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
30 октября, 10:30 • 10482 просмотра
Почти 100 тысяч молодых мужчин выехали из Украины после ослабления правил - The Telegraph
30 октября, 10:37 • 26997 просмотра
Сырский опровергает заявления рф о "блокировании" в Покровске и Купянске, принял ряд решений по Покровскому направлению
Эксклюзив
30 октября, 10:10 • 24501 просмотра
Контракт с нардепом-взяточником Одарченко, который является ректором Государственного биотехнологического университета, следует расторгнуть – член ученого совета ГБТУPhoto
Эксклюзив
30 октября, 08:02 • 28037 просмотра
Цели, которые преследует Китай: эксперт оценил вероятность участия Пекина в переговорах по войне в Украине
30 октября, 07:49 • 19165 просмотра
Винницкая область и Прикарпатье подверглись атаке рф на критическую инфраструктуру: есть пострадавшие, в Ладыжине - перебои со светом, водой и теплом
публикации
Эксклюзивы
УНН Lite
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор19:41 • 3262 просмотра
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии29 октября, 15:50 • 41869 просмотра
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию29 октября, 13:18 • 48138 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo29 октября, 08:05 • 71542 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto29 октября, 06:46 • 75206 просмотра
россияне попали в девятиэтажку в Сумах, есть раненые и разрушения – ОВА

Киев • УНН

 • 580 просмотра

Ночью Сумы подверглись массированной атаке дронами, что привело к попаданиям в девятиэтажный и двухэтажный жилые дома. Два человека, несовершеннолетняя девушка и пожилая женщина, получили ранения.

россияне попали в девятиэтажку в Сумах, есть раненые и разрушения – ОВА

В ночь на четверг российские войска совершили массированную атаку дронами по Сумам, направив десять беспилотников всего за один час. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров, пишет УНН.

Детали

Россияне целенаправленно били по гражданской инфраструктуре. Есть попадания в девятиэтажный жилой дом и двухэтажку в разных районах города

– отметил Григоров.

По его словам, два человека получили ранения – несовершеннолетняя девушка и пожилая женщина. Обоим оказали медицинскую помощь на месте, их жизни ничего не угрожает.

Информация о количестве пострадавших уточняется. Людям, чьи дома разрушены или повреждены, оказывается вся необходимая помощь 

– добавил глава ОВА.

Григоров также предупредил, что угроза повторных ударов сохраняется, призвав жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Враг не останавливается. Просим всех быть максимально осторожными и оставаться в укрытиях 

– отметил Григоров.

Уже пять ударов: враг атакует Сумы ударными беспилотниками, есть пострадавшие30.10.25, 23:17 • 1478 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Воздушная тревога
Война в Украине
Сумы