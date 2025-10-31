россияне попали в девятиэтажку в Сумах, есть раненые и разрушения – ОВА

В ночь на четверг российские войска совершили массированную атаку дронами по Сумам, направив десять беспилотников всего за один час. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров, пишет УНН.

Детали

Россияне целенаправленно били по гражданской инфраструктуре. Есть попадания в девятиэтажный жилой дом и двухэтажку в разных районах города – отметил Григоров.

По его словам, два человека получили ранения – несовершеннолетняя девушка и пожилая женщина. Обоим оказали медицинскую помощь на месте, их жизни ничего не угрожает.

Информация о количестве пострадавших уточняется. Людям, чьи дома разрушены или повреждены, оказывается вся необходимая помощь – добавил глава ОВА.

Григоров также предупредил, что угроза повторных ударов сохраняется, призвав жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Враг не останавливается. Просим всех быть максимально осторожными и оставаться в укрытиях – отметил Григоров.

