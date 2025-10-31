ГСЧС показала последствия российских ударов по Сумам: 11 раненых, среди них дети
Киев • УНН
В результате ночных ударов по Сумам 31 октября ранены 11 человек, четверо из них – дети. Повреждены девятиэтажный дом, частные постройки и объект инфраструктуры.
В ночь на 31 октября российские войска нанесли удары по жилому сектору и объектам инфраструктуры в Сумах, сообщила ГСЧС. В результате атак оккупантов ранены 11 человек. Об этом пишет УНН.
Подробности
В результате попадания в девятиэтажный дом на верхних этажах загорелись пять квартир и семь балконов. Спасатели спасли 12 жильцов дома.
В частном секторе горели две хозяйственные постройки, а взрывная волна повредила одноэтажный дом на пять квартир. Наибольшие разрушения и масштабные очаги пожаров зафиксированы на объекте инфраструктуры; все пожары ликвидированы.
По предварительной информации, в результате ударов травмированы 11 человек, среди них четверо детей.
