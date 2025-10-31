Рятувальники завершили роботи на місці ворожого удару по будинку в Сумах
Київ • УНН
Рятувальники ДСНС завершили аварійно-відновлювальні роботи після нічного російського удару по багатоквартирному будинку в Сумах. Фахівці допомогли мешканцям утеплити вікна та демонтувати аварійні конструкції.
Передає УНН із посиланням на сайт Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Деталі
Співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій завершили аварійно-відновлювальні роботи після нічного російського удару по багатоквартирному житловому будинку у Сумах.
На місці події працювали впродовж 31 жовтня працювали рятувальники ДСНС: фахівці допомогли мешканцям утеплити вікна, а також демонтувати аварійні конструкції з верхніх поверхів, що становили небезпеку для людей.
Також на місці ураження багатоквартирного будинку був розгорнутий мобільний пункт незламності, де громадяни могли зігрітися, випити гарячого чаю, зарядити мобільні телефони та отримати психологічну підтримку.
Нагадаємо
Вночі Суми зазнали масованої атаки дронами, що призвело до влучань у дев'ятиповерховий та двоповерховий житлові будинки. Двоє людей, неповнолітня дівчина та літня жінка, отримали поранення.
