Спасатели завершили работы на месте вражеского удара по дому в Сумах
Киев • УНН
Спасатели ГСЧС завершили аварийно-восстановительные работы после ночного российского удара по многоквартирному дому в Сумах. Специалисты помогли жильцам утеплить окна и демонтировать аварийные конструкции.
Передает УНН со ссылкой на сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Подробности
Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям завершили аварийно-восстановительные работы после ночного российского удара по многоквартирному жилому дому в Сумах.
На месте происшествия работали в течение 31 октября спасатели ГСЧС: специалисты помогли жильцам утеплить окна, а также демонтировать аварийные конструкции с верхних этажей, представлявшие опасность для людей.
Также на месте поражения многоквартирного дома был развернут мобильный пункт несокрушимости, где граждане могли согреться, выпить горячего чая, зарядить мобильные телефоны и получить психологическую поддержку.
Напомним
Ночью Сумы подверглись массированной атаке дронами, что привело к попаданиям в девятиэтажный и двухэтажный жилые дома. Два человека, несовершеннолетняя девушка и пожилая женщина, получили ранения.
