Суми частково знеструмлені після ворожої атаки, лікарні та екстрені служби зі світлом - ОВА

$42.080.01
48.980.00
ukenru
14:21 • 10161 перегляди
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
14:06 • 15877 перегляди
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
1 листопада, 08:30 • 26014 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 45886 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
1 листопада, 06:00 • 44002 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
31 жовтня, 20:50 • 37419 перегляди
ГУР проводить контратаку під Покровськом, щоб розблокувати логістику - джерело
31 жовтня, 18:17 • 51341 перегляди
В Україні тимчасово заборонили експорт необробленої деревини
31 жовтня, 17:29 • 42232 перегляди
Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, остаточне рішення за Трампом - ЗМІ
31 жовтня, 16:15 • 36960 перегляди
Ексмера Одеси Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня
Ексклюзив
31 жовтня, 14:27 • 36398 перегляди
Одруження через "Дію": понад 50 парам було відмовлено у реєстрації шлюбу
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
ГУР завдали удару по військовій інфраструктурі рф: знищено три нитки стратегічного нафтопродуктопроводу під москвоюVideo1 листопада, 07:48 • 10093 перегляди
США відмовляються відновити торговельні переговори з Канадою1 листопада, 08:47 • 4536 перегляди
ЄС створює нову систему для швидкого перекидання військ і техніки - ЦПД1 листопада, 09:07 • 15159 перегляди
Новий уряд Молдови на чолі з Александру Мунтяну склав присягу 1 листопада, 11:02 • 12924 перегляди
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила синаVideo13:37 • 7364 перегляди
Публікації
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 45856 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада 1 листопада, 06:00 • 43977 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 63346 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити31 жовтня, 12:08 • 60888 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
Ексклюзив
31 жовтня, 10:56 • 52995 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кім
Олександр Сирський
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Миколаїв
Покровськ
Дніпро (місто)
Реклама
УНН Lite
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила синаVideo13:37 • 7550 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo1 листопада, 08:30 • 25992 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 63349 перегляди
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлерVideo31 жовтня, 11:19 • 41081 перегляди
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор30 жовтня, 19:41 • 49569 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Золото
Фільм

Суми частково знеструмлені після ворожої атаки, лікарні та екстрені служби зі світлом - ОВА

Київ • УНН

 • 874 перегляди

Після ворожих атак у частині Сумського району та Сум тимчасово відсутнє електропостачання. Лікарні та екстрені служби працюють, триває переведення критичної інфраструктури на резервне живлення.

Суми частково знеструмлені після ворожої атаки, лікарні та екстрені служби зі світлом - ОВА

Суми частково знеструмлені після ворожої атаки. Лікарні й екстрені служби працюють, триває процес переведення критичної інфраструктури на резервне живлення. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає УНН.

Після ворожих атак у частині Сумського району та Сум тимчасово відсутнє електропостачання. Енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням подачі електроенергії 

- повідомив Григоров.

За словами голови Сумської ОВА, лікарні й екстрені служби працюють, опалення у медичних закладах збережено. Триває процес переведення критичної інфраструктури на резервне живлення.

Там, де немає світла, розгортаються пункти незламності. Вони мають бути відчиненими та забезпеченими всім необхідним для людей. Органи місцевого самоврядування організовують їх роботу. Усі служби діють злагоджено, щоб якнайшвидше відновити стабільне забезпечення світлом, теплом і водою 

- резюмував Григоров.

Удар росіян по Сумах: пошкоджено залізничну інфраструктуру вокзалу, каси не працюють31.10.25, 23:45 • 5500 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Суми