Суми частково знеструмлені після ворожої атаки, лікарні та екстрені служби зі світлом - ОВА

Київ • УНН
Після ворожих атак у частині Сумського району та Сум тимчасово відсутнє електропостачання. Лікарні та екстрені служби працюють, триває переведення критичної інфраструктури на резервне живлення.
Суми частково знеструмлені після ворожої атаки. Лікарні й екстрені служби працюють, триває процес переведення критичної інфраструктури на резервне живлення. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає УНН.
Після ворожих атак у частині Сумського району та Сум тимчасово відсутнє електропостачання. Енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням подачі електроенергії
За словами голови Сумської ОВА, лікарні й екстрені служби працюють, опалення у медичних закладах збережено. Триває процес переведення критичної інфраструктури на резервне живлення.
Там, де немає світла, розгортаються пункти незламності. Вони мають бути відчиненими та забезпеченими всім необхідним для людей. Органи місцевого самоврядування організовують їх роботу. Усі служби діють злагоджено, щоб якнайшвидше відновити стабільне забезпечення світлом, теплом і водою
