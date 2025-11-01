Російські дрони атакували авто та мікроавтобус на Сумщині: є поранений
Київ • УНН
На Сумщині російські дрони атакували цивільний транспорт, поранивши 29-річного чоловіка в автомобілі. Також дрон влучив у мікроавтобус, який загорівся, але водій встиг покинути транспорт.
У Сумській області російські дрони знову атакували цивільний транспорт - автомобіль і мікроавтобус, є постраждалий. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає УНН.
Деталі
За словами Григорова, у Середино-Будській громаді внаслідок влучання ворожого дрона в автомобіль постраждав 29-річний чоловік. Медики надають допомогу.
Крім того, у Миколаївській сільській громаді російський дрон влучив у мікроавтобус.
Всередині був лише водій – він устиг залишити транспорт до влучання. Від удару маршрутка загорілася. Обійшлося без жертв і постраждалих
За словами голови ОВА, перевізник поки призупиняє рух у напрямку цієї Миколаївської громади.
