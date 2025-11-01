Російські дрони атакували авто та мікроавтобус на Сумщині: є поранений

$42.080.01
14:21 • 12827 перегляди
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
14:06 • 21675 перегляди
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
1 листопада, 08:30 • 30737 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 51602 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
1 листопада, 06:00 • 49124 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
31 жовтня, 20:50 • 38275 перегляди
ГУР проводить контратаку під Покровськом, щоб розблокувати логістику - джерело
31 жовтня, 18:17 • 52049 перегляди
В Україні тимчасово заборонили експорт необробленої деревини
31 жовтня, 17:29 • 42733 перегляди
Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, остаточне рішення за Трампом - ЗМІ
31 жовтня, 16:15 • 37114 перегляди
Ексмера Одеси Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня
Ексклюзив
31 жовтня, 14:27 • 36532 перегляди
Одруження через "Дію": понад 50 парам було відмовлено у реєстрації шлюбу
Удар балістикою рф по Миколаєву: одна людина загинула, 15 поранено PhotoVideo1 листопада, 08:59 • 6924 перегляди
ЄС створює нову систему для швидкого перекидання військ і техніки - ЦПД1 листопада, 09:07 • 17821 перегляди
Новий уряд Молдови на чолі з Александру Мунтяну склав присягу 1 листопада, 11:02 • 15582 перегляди
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила синаVideo13:37 • 12385 перегляди
Це не страшно: "Мадяр" анонсував блекаути в росії15:47 • 4278 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 51607 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада 1 листопада, 06:00 • 49127 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhotoPhoto31 жовтня, 14:59 • 66369 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити31 жовтня, 12:08 • 62740 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
Ексклюзив
31 жовтня, 10:56 • 54748 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Віталій Кім
Музикант
Україна
Сполучені Штати Америки
Миколаїв
Покровськ
Дніпро (місто)
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила синаVideo13:37 • 12417 перегляди
П'ять довгоочікуваних прем'єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo1 листопада, 08:30 • 30741 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 66369 перегляди
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлерVideo31 жовтня, 11:19 • 42174 перегляди
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор30 жовтня, 19:41 • 50631 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Золото
Фільм

Російські дрони атакували авто та мікроавтобус на Сумщині: є поранений

Київ • УНН

 • 958 перегляди

На Сумщині російські дрони атакували цивільний транспорт, поранивши 29-річного чоловіка в автомобілі. Також дрон влучив у мікроавтобус, який загорівся, але водій встиг покинути транспорт.

Російські дрони атакували авто та мікроавтобус на Сумщині: є поранений

У Сумській області російські дрони знову атакували цивільний транспорт - автомобіль і мікроавтобус, є постраждалий. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає УНН.

Деталі

За словами Григорова, у Середино-Будській громаді внаслідок влучання ворожого дрона в автомобіль постраждав 29-річний чоловік. Медики надають допомогу.

Крім того, у Миколаївській сільській громаді російський дрон влучив у мікроавтобус.

Всередині був лише водій – він устиг залишити транспорт до влучання. Від удару маршрутка загорілася. Обійшлося без жертв і постраждалих 

- додав Григоров.

За словами голови ОВА, перевізник поки призупиняє рух у напрямку цієї Миколаївської громади.

Суми частково знеструмлені після ворожої атаки, лікарні та екстрені служби зі світлом - ОВА01.11.25, 18:30 • 2732 перегляди

Антоніна Туманова

