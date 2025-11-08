Офицер полиции погиб в Донецкой области: враг атаковал автомобиль

В Донецкой области в результате попадания врага по автомобилю погиб участковый офицер Чингиз Гурбанов. Об этом пишет УНН со ссылкой на Национальную полицию.

Сегодня враг попал в автомобиль старшего участкового офицера Волновахского райотдела полиции Чингиза Гурбанова. Майор полиции нес службу в Краматорском районе

Отмечается, что Чингиз Гурбанов родом из города Днепр. Служил на Днепропетровщине, затем – в Донецкой области. Под бомбами и дронами помогал гражданским, рискуя собственной жизнью.

Полицейскому было 42 года. Человек слова, защитник, профессионал – таким будут помнить его коллеги. У погибшего героя остались родители, жена, 17-летняя дочь и 14-летний сын. Разделяем боль утраты и выражаем глубокие соболезнования родным и близким Чингиза Гурбанова