Офицер полиции погиб в Донецкой области: враг атаковал автомобиль
Киев • УНН
В Донецкой области погиб участковый офицер Чингиз Гурбанов после того, как враг попал в его автомобиль. 42-летний майор полиции нес службу в Краматорском районе и имел родителей, жену, 17-летнюю дочь и 14-летнего сына.
В Донецкой области в результате попадания врага по автомобилю погиб участковый офицер Чингиз Гурбанов. Об этом пишет УНН со ссылкой на Национальную полицию.
Сегодня враг попал в автомобиль старшего участкового офицера Волновахского райотдела полиции Чингиза Гурбанова. Майор полиции нес службу в Краматорском районе
Отмечается, что Чингиз Гурбанов родом из города Днепр. Служил на Днепропетровщине, затем – в Донецкой области. Под бомбами и дронами помогал гражданским, рискуя собственной жизнью.
Полицейскому было 42 года. Человек слова, защитник, профессионал – таким будут помнить его коллеги. У погибшего героя остались родители, жена, 17-летняя дочь и 14-летний сын. Разделяем боль утраты и выражаем глубокие соболезнования родным и близким Чингиза Гурбанова
Дополнение
В Краматорском районе Донецкой области вражеский FPV-дрон атаковал маршрутку, ранив трех гражданских лиц. Пострадавшие, среди которых водитель и двое пассажиров, доставлены в больницу с минно-взрывными травмами и ожогами.