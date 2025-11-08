Офицер полиции погиб в Донецкой области: враг атаковал автомобиль

ukenru
17:24 • 7068 просмотра
Дело "Северных потоков": Лубинец обратился в Минюст Италии из-за нарушения прав и голодовки украинца КузнецоваPhoto
16:00 • 15022 просмотра
Завтра в большинстве регионов Украины запланированы отключения: сколько очередей будет без света
14:50 • 24754 просмотра
"Мы остановились. Сейчас - ноль генерации": все ТЭС "Центрэнерго" прекратили работу после ночной атаки рф
14:33 • 31087 просмотра
Въезд и выезд за границу возобновлены: началось оформление граждан и авто
8 ноября, 08:59 • 53092 просмотра
рф ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго
Эксклюзив
8 ноября, 08:00 • 93958 просмотра
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
7 ноября, 17:00 • 94054 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
7 ноября, 15:32 • 132645 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 96145 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 13:59 • 76678 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В ЕС заговорили о 20-м пакете санкций против рф8 ноября, 10:27 • 5602 просмотра
В Покровске продолжаются уличные бои, россияне маскируются под гражданских - спикер 7-го корпуса ДШВ8 ноября, 10:32 • 9696 просмотра
США не будут участвовать в саммите G20 в ЮАР - Трамп8 ноября, 10:43 • 39351 просмотра
Выезд за границу и въезд невозможны: произошел сбой базы данных - Госпогранслужба8 ноября, 11:44 • 41879 просмотра
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto14:30 • 9816 просмотра
публикации
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
Эксклюзив
8 ноября, 08:00 • 93960 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 15:32 • 132646 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 96146 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
Эксклюзив
7 ноября, 13:59 • 76679 просмотра
Картофель по-новому: 5 необычных блюд, которые удивят вкусом7 ноября, 13:34 • 51574 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Блогеры
Виктор Орбан
Роберт Фицо
Актуальные места
Украина
Полтавская область
Киевская область
Харьковская область
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto14:30 • 9876 просмотра
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto7 ноября, 17:09 • 31810 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo7 ноября, 17:00 • 94054 просмотра
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает7 ноября, 11:01 • 37433 просмотра
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 20257 ноября, 09:56 • 45809 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Х-47М2 "Кинжал"
Фильм

Офицер полиции погиб в Донецкой области: враг атаковал автомобиль

Киев • УНН

 • 910 просмотра

В Донецкой области погиб участковый офицер Чингиз Гурбанов после того, как враг попал в его автомобиль. 42-летний майор полиции нес службу в Краматорском районе и имел родителей, жену, 17-летнюю дочь и 14-летнего сына.

Офицер полиции погиб в Донецкой области: враг атаковал автомобиль

В Донецкой области в результате попадания врага по автомобилю погиб участковый офицер Чингиз Гурбанов. Об этом пишет УНН со ссылкой на Национальную полицию.

Сегодня враг попал в автомобиль старшего участкового офицера Волновахского райотдела полиции Чингиза Гурбанова. Майор полиции нес службу в Краматорском районе 

- сообщили в полиции.

Отмечается, что Чингиз Гурбанов родом из города Днепр. Служил на Днепропетровщине, затем – в Донецкой области. Под бомбами и дронами помогал гражданским, рискуя собственной жизнью.

Полицейскому было 42 года. Человек слова, защитник, профессионал – таким будут помнить его коллеги. У погибшего героя остались родители, жена, 17-летняя дочь и 14-летний сын. Разделяем боль утраты и выражаем глубокие соболезнования родным и близким Чингиза Гурбанова 

- говорится в сообщении.

Дополнение

В Краматорском районе Донецкой области вражеский FPV-дрон атаковал маршрутку, ранив трех гражданских лиц. Пострадавшие, среди которых водитель и двое пассажиров, доставлены в больницу с минно-взрывными травмами и ожогами. 

Павел Зинченко

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Национальная полиция Украины
Донецкая область
Днепр