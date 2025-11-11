Краматорск подвергся массированной атаке: 7 беспилотников ударили по городу за полчаса, погиб мужчина
Киев • УНН
Город Краматорск Донецкой области вечером 10 ноября подвергся массированной атаке 7 ударными БПЛА. В результате обстрела есть погибший мужчина 1961 г.р., повреждено образовательное учреждение и жилые дома.
Город Краматорск Донецкой области вечером в понедельник, 10 ноября, подвергся массированной атаке – за полчаса по городу ударили 7 беспилотников. Об этом сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко, информирует УНН.
Подробности
По его словам, в период времени с 20:13 по 20:39 российские войска применили 7 ударных БПЛА.
Под обстрелом оказалась гражданская инфраструктура и частный сектор, есть повреждения образовательного учреждения и жилых домов
Позже он уточнил, что в результате обстрела есть погибший – мужчина 1961 г.р.
Напомним
8 ноября в Донецкой области погиб участковый офицер Чингиз Гурбанов после того, как враг попал в его автомобиль. 42-летний майор полиции нес службу в Краматорском районе и имел родителей, жену, 17-летнюю дочь и 14-летнего сына.
