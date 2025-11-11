рф атаковала энергетику и железнодорожное депо в Одесской области: показали последствия
Киев • УНН
В Одесской области враг массированно атаковал юг региона ударными беспилотниками, повредив гражданскую энергетическую и транспортную инфраструктуру. Один человек получил осколочные ранения, критическая инфраструктура работает на генераторах.
В Одесской области российские войска ночью атаковали энергетику и транспортную инфраструктуру, известно об одном пострадавшем, сообщил во вторник глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.
Детали
По данным главы ОВА, "ночью враг массированно атаковал юг региона ударными беспилотниками".
Несмотря на активную работу сил ПВО, есть повреждения объектов гражданской энергетической и транспортной инфраструктуры. В результате ударов на нескольких энергетических объектах вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидированы спасателями. Также повреждены депо "Укрзализныци" и административные здания
По его словам, "по предварительной информации, к сожалению, один человек получил осколочные ранения". Медиками оказана необходимая медицинская помощь.
"Критическая инфраструктура региона работает на генераторах, открыты пункты несокрушимости", - сообщил Кипер.
ГСЧС показала последствия.
Краматорск подвергся массированной атаке: 7 беспилотников ударили по городу за полчаса, погиб мужчина11.11.25, 03:30 • 10258 просмотров