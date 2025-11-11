рф атаковала энергетику и железнодорожное депо в Одесской области: показали последствия

В Одесской области российские войска ночью атаковали энергетику и транспортную инфраструктуру, известно об одном пострадавшем, сообщил во вторник глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.

Детали

По данным главы ОВА, "ночью враг массированно атаковал юг региона ударными беспилотниками".

Несмотря на активную работу сил ПВО, есть повреждения объектов гражданской энергетической и транспортной инфраструктуры. В результате ударов на нескольких энергетических объектах вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидированы спасателями. Также повреждены депо "Укрзализныци" и административные здания - написал Кипер.

По его словам, "по предварительной информации, к сожалению, один человек получил осколочные ранения". Медиками оказана необходимая медицинская помощь.

"Критическая инфраструктура региона работает на генераторах, открыты пункты несокрушимости", - сообщил Кипер.

ГСЧС показала последствия.

