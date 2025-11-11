Три области затронула российская атака на энергетику, большинство регионов с круглосуточными графиками отключений
Киев • УНН
Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Харьковской, Одесской и Донецкой областей. В большинстве регионов Украины сегодня действуют круглосуточные графики отключений электроэнергии для населения и бизнеса.
РФ совершила очередную атаку на энергетику в Украине - в трех областях, графики отключений сегодня круглосуточно в большинстве областей, сообщили в Минэнерго во вторник, пишет УНН.
Враг атаковал энергетическую инфраструктуру Харьковской, Одесской и Донецкой областей
По данным ДТЭК, в Одесской области после ночного вражеского обстрела около 14 500 остаются без электричества, но "удалось перезапитать объекты критической инфраструктуры и часть домов через резервные схемы и вернуть свет для 1600 семей".
На поврежденных объектах энергетической инфраструктуры, как указали в Минэнерго, продолжаются ремонтно-восстановительные работы.
Сегодня графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса применяются с 00:00 до 23:59 в большинстве регионов Украины
Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.
Графики отключений света в каждом регионе Украины можно посмотреть на сайте УНН.
Украинцев призвали рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.
