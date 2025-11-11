Три області перевели на екстрені відключення світла - Укренерго
Київ • УНН
У Харківській, Сумській та Полтавській областях запроваджено аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену російськими обстрілами. Раніше опубліковані графіки погодинних відключень тимчасово не діють.
У трьох областях в Україні ввели аварійні відключення електроенергії, підтвердили у НЕК "Укренерго", пише УНН.
Через зумовлену попередніми російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі – у Харківській, Сумській і Полтавській областях запроваджені аварійні відключення електроенергії. Опубліковані раніше графіки погодинних відключень у цих регіонах – тимчасово не діють
Після скасування аварійних знеструмлень, як зазначається, всі споживачі повернуться до графіків погодинних відключень.
"Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Якщо зараз у вас є електроенергія – будь ласка, споживайте її ощадливо!" - наголосили у компанії.
Графіки відключень світла в кожному регіоні України можна подивитись на сайті УНН.
