Генштаб підтвердив ураження Волгоградського НПЗ, бази "шахедів" у Донецьку та нафтобаз у Криму

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження важливих об’єктів російських окупантів - Волгоградського НПЗ у волгоградській області рф, бази зберігання, комплектування та запуску дронів типу "Shahed" в тимчасово окупованому Донецьку, 3 об'єктів ПММ в тимчасово окупованому Криму, пише УНН.

У ніч на 5 листопада 2025 року підрозділи Сил оборони України уразили базу зберігання, комплектування та запуску БпЛА типу "Shahed" в тимчасово окупованому Донецьку (територія Донецького аеропорту). За даними об'єктивного контролю, на території об’єкта зафіксовано вибухи та потужну вторинну детонацію

Як вказано, завдання виконували підрозділи ракетних військ і артилерії, Сил безпілотних систем (414 бригада) та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Також, Сили оборони уразили Волгоградський НПЗ, що у Волгоградській області рф. (...) Зафіксовано вибухи та пожежу в районі цілі

Як вказано, річний об’єм переробки нафтопродуктів цього заводу складає 15,7 млн тонн (5,6% від всієї переробки в рф).

З метою зниження логістичних спроможностей противника на території тимчасово окупованої АР Крим уражено 3 об'єкти ПММ. Так, на нафтобазі в населеному пункті Гвардійське зафіксовано успішне влучання в резервуар та цистерни з ПММ на зливо-наливній естакаді. На двох базах ППМ в Сімферополі уражено резервуарні парки. Зафіксовано загорання резервуарів з паливом