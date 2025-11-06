Генштаб підтвердив ураження Волгоградського НПЗ, бази "шахедів" у Донецьку та нафтобаз у Криму
Київ • УНН
Сили оборони України успішно вразили Волгоградський НПЗ, базу зберігання дронів типу "Shahed" у Донецьку та три об'єкти паливно-мастильних матеріалів у тимчасово окупованому Криму. Ці дії спрямовані на зниження логістичних спроможностей противника та його наступальних можливостей.
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження важливих об’єктів російських окупантів - Волгоградського НПЗ у волгоградській області рф, бази зберігання, комплектування та запуску дронів типу "Shahed" в тимчасово окупованому Донецьку, 3 об'єктів ПММ в тимчасово окупованому Криму, пише УНН.
У ніч на 5 листопада 2025 року підрозділи Сил оборони України уразили базу зберігання, комплектування та запуску БпЛА типу "Shahed" в тимчасово окупованому Донецьку (територія Донецького аеропорту). За даними об'єктивного контролю, на території об’єкта зафіксовано вибухи та потужну вторинну детонацію
Як вказано, завдання виконували підрозділи ракетних військ і артилерії, Сил безпілотних систем (414 бригада) та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.
Також, Сили оборони уразили Волгоградський НПЗ, що у Волгоградській області рф. (...) Зафіксовано вибухи та пожежу в районі цілі
Як вказано, річний об’єм переробки нафтопродуктів цього заводу складає 15,7 млн тонн (5,6% від всієї переробки в рф).
З метою зниження логістичних спроможностей противника на території тимчасово окупованої АР Крим уражено 3 об'єкти ПММ. Так, на нафтобазі в населеному пункті Гвардійське зафіксовано успішне влучання в резервуар та цистерни з ПММ на зливо-наливній естакаді. На двох базах ППМ в Сімферополі уражено резервуарні парки. Зафіксовано загорання резервуарів з паливом
"Сили оборони послідовно реалізують комплекс заходів з ураження критичних елементів воєнно-промислової інфраструктури держави-агресора як на її теренах, так і на тимчасово окупованих територіях, з метою позбавити противника наступальних спроможностей та можливості продовжувати агресію. Далі буде... Слава Україні!" - підкреслили у Генштабі.
