У рф заявили про нічну атаку дронів: під ударом - НПЗ та ГРЕС

У росії заявляють про нічні атаки дронів у низці областей - у волгограді та костромській області, де, за даними місцевих жителів, під ударом опинилися НПЗ та ГРЕС відповідно, повідомляють російські ЗМІ та телеграм-канали, пише УНН.

Деталі

Як повідомляє ASTRA, у волгограді жителі повідомляли про атаку на місцевий НПЗ. Губернатор російського регіону повідомив про спалах у районі промзони у Червоноармійському районі, там знаходиться НПЗ "ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка".

Як повідомляють місцеві жителі та підтверджують фото з місця, проаналізовані ASTRA, у волгореченську костромської області атакована Костромська ГРЕС.

Влада усуває "наслідки на об'єктах енергетичної інфраструктури", написав губернатор.

"У волгореченську костромської області відбито атаку безпілотників. На ранок жителі міста чули роботу захисної системи – пролунало кілька хлопків. Наразі на місці працюють оперативні служби, які усувають наслідки на об'єктах енергетичної інфраструктури. Електропостачання не порушено. Постраждалих немає", - написав глава регіону.

Місцеві жителі зняли вогняну заграву над Костромською ГРЕС, свідчать аналіз ASTRA кадрів очевидців.

Костромська ГРЕС - третя за встановленою потужністю теплова електростанція росії.