У рф заявили про нічну атаку дронів: під ударом - НПЗ та ГРЕС

08:00
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
07:22
росія знову атакувала залізницю в Україні: поїзди на сході змінюють маршрути та затримуються
5 листопада, 21:56
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
5 листопада, 20:20
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
5 листопада, 17:06
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
5 листопада, 15:51
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
5 листопада, 15:03
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
5 листопада, 13:23
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
5 листопада, 12:20
Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає
5 листопада, 11:19
При народженні дитини виплачуватимуть 50 000 грн: Рада ухвалила рішення
Польща планує збільшити імпорт американського СПГ для подальших поставок в Україну та Словаччину5 листопада, 22:43 • 9566 перегляди
Європейці масово відмовляються від алкоголю через смак і здоров’я5 листопада, 22:57 • 10493 перегляди
У фінській школі українську ученицю змусили співати “Калинку”6 листопада, 01:33 • 15474 перегляди
Вчені з Університету Кельна виявили "багатообіцяюче" антитіло проти ВІЛ02:50 • 7216 перегляди
Британська армія оголосила про першу поставку бронемашин Ajax - із запізненням на вісім років03:32 • 3888 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
08:00
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
5 листопада, 15:03
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
5 листопада, 13:23
Як приготувати домашній зефір: прості рецепти та порадиPhoto5 листопада, 11:38 • 42538 перегляди
Коли та як обрізати малину на зиму: порадиPhoto5 листопада, 11:10 • 55663 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Меган Маркл
Гаррі, герцог Сассекський
Сиріл Рамафоса
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Німеччина
Харківська область
Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з ГоллівудуPhoto07:34 • 2168 перегляди
Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвокатаVideo5 листопада, 15:25 • 17324 перегляди
Зірка “Месників” Себастіан Стен каже, що кіновсесвіт Marvel сформував його, як актора5 листопада, 14:19 • 19438 перегляди
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі5 листопада, 08:51 • 36468 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 40896 перегляди
У рф заявили про нічну атаку дронів: під ударом - НПЗ та ГРЕС

Київ • УНН

 • 1304 перегляди

У Волгограді та Костромській області рф заявляють про нічні атаки дронів. Місцевий НПЗ та Костромська ГРЕС були атаковані, влада усуває наслідки.

У рф заявили про нічну атаку дронів: під ударом - НПЗ та ГРЕС

У росії заявляють про нічні атаки дронів у низці областей - у волгограді та костромській області, де, за даними місцевих жителів, під ударом опинилися НПЗ та ГРЕС відповідно, повідомляють російські ЗМІ та телеграм-канали, пише УНН.

Деталі

Як повідомляє ASTRA, у волгограді жителі повідомляли про атаку на місцевий НПЗ. Губернатор російського регіону повідомив про спалах у районі промзони у Червоноармійському районі, там знаходиться НПЗ "ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка".

Як повідомляють місцеві жителі та підтверджують фото з місця, проаналізовані ASTRA, у волгореченську костромської області атакована Костромська ГРЕС.

Влада усуває "наслідки на об'єктах енергетичної інфраструктури", написав губернатор.

"У волгореченську костромської області відбито атаку безпілотників. На ранок жителі міста чули роботу захисної системи – пролунало кілька хлопків. Наразі на місці працюють оперативні служби, які усувають наслідки на об'єктах енергетичної інфраструктури. Електропостачання не порушено. Постраждалих немає", - написав глава регіону.

Місцеві жителі зняли вогняну заграву над Костромською ГРЕС, свідчать аналіз ASTRA кадрів очевидців.

Костромська ГРЕС - третя за встановленою потужністю теплова електростанція росії.

Юлія Шрамко

Новини Світу
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія