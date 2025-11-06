У рф заявили про нічну атаку дронів: під ударом - НПЗ та ГРЕС
Київ • УНН
У Волгограді та Костромській області рф заявляють про нічні атаки дронів. Місцевий НПЗ та Костромська ГРЕС були атаковані, влада усуває наслідки.
У росії заявляють про нічні атаки дронів у низці областей - у волгограді та костромській області, де, за даними місцевих жителів, під ударом опинилися НПЗ та ГРЕС відповідно, повідомляють російські ЗМІ та телеграм-канали, пише УНН.
Деталі
Як повідомляє ASTRA, у волгограді жителі повідомляли про атаку на місцевий НПЗ. Губернатор російського регіону повідомив про спалах у районі промзони у Червоноармійському районі, там знаходиться НПЗ "ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка".
Як повідомляють місцеві жителі та підтверджують фото з місця, проаналізовані ASTRA, у волгореченську костромської області атакована Костромська ГРЕС.
Влада усуває "наслідки на об'єктах енергетичної інфраструктури", написав губернатор.
"У волгореченську костромської області відбито атаку безпілотників. На ранок жителі міста чули роботу захисної системи – пролунало кілька хлопків. Наразі на місці працюють оперативні служби, які усувають наслідки на об'єктах енергетичної інфраструктури. Електропостачання не порушено. Постраждалих немає", - написав глава регіону.
Місцеві жителі зняли вогняну заграву над Костромською ГРЕС, свідчать аналіз ASTRA кадрів очевидців.
Костромська ГРЕС - третя за встановленою потужністю теплова електростанція росії.