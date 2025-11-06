В рф заявили о ночной атаке дронов: под ударом - НПЗ и ГРЭС
Киев • УНН
В волгограде и костромской области рф заявляют о ночных атаках дронов. Местный НПЗ и Костромская ГРЭС были атакованы, власти устраняют последствия.
В россии заявляют о ночных атаках дронов в ряде областей – в волгограде и костромской области, где, по данным местных жителей, под ударом оказались НПЗ и ГРЭС соответственно, сообщают российские СМИ и телеграм-каналы, пишет УНН.
Детали
Как сообщает ASTRA, в волгограде жители сообщали об атаке на местный НПЗ. Губернатор российского региона сообщил о возгорании в районе промзоны в Красноармейском районе, там находится НПЗ "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка".
Как сообщают местные жители и подтверждают фото с места, проанализированные ASTRA, в волгореченске костромской области атакована Костромская ГРЭС.
Власти устраняют "последствия на объектах энергетической инфраструктуры", написал губернатор.
"В волгореченске костромской области отражена атака беспилотников. К утру жители города слышали работу защитной системы – прозвучало несколько хлопков. Сейчас на месте работают оперативные службы, которые устраняют последствия на объектах энергетической инфраструктуры. Электроснабжение не нарушено. Пострадавших нет", - написал глава региона.
Местные жители сняли огненное зарево над Костромской ГРЭС, свидетельствует анализ ASTRA кадров очевидцев.
Костромская ГРЭС - третья по установленной мощности тепловая электростанция россии.