Генштаб подтвердил поражение Волгоградского НПЗ, базы "шахедов" в Донецке и нефтебаз в Крыму
Киев • УНН
Силы обороны Украины успешно поразили Волгоградский НПЗ, базу хранения дронов типа "Shahed" в Донецке и три объекта горюче-смазочных материалов во временно оккупированном Крыму. Эти действия направлены на снижение логистических возможностей противника и его наступательных возможностей.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение важных объектов российских оккупантов - Волгоградского НПЗ в волгоградской области рф, базы хранения, комплектования и запуска дронов типа "Shahed" во временно оккупированном Донецке, 3 объектов ГСМ во временно оккупированном Крыму, пишет УНН.
В ночь на 5 ноября 2025 года подразделения Сил обороны Украины поразили базу хранения, комплектования и запуска БпЛА типа "Shahed" во временно оккупированном Донецке (территория Донецкого аэропорта). По данным объективного контроля, на территории объекта зафиксированы взрывы и мощная вторичная детонация
Как указано, задачи выполняли подразделения ракетных войск и артиллерии, Сил беспилотных систем (414 бригада) и Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.
Также, Силы обороны поразили Волгоградский НПЗ, что в Волгоградской области рф. (...) Зафиксированы взрывы и пожар в районе цели
Как указано, годовой объем переработки нефтепродуктов этого завода составляет 15,7 млн тонн (5,6% от всей переработки в рф).
С целью снижения логистических возможностей противника на территории временно оккупированной АР Крым поражено 3 объекта ГСМ. Так, на нефтебазе в населенном пункте Гвардейское зафиксировано успешное попадание в резервуар и цистерны с ГСМ на сливо-наливной эстакаде. На двух базах ГСМ в Симферополе поражены резервуарные парки. Зафиксировано возгорание резервуаров с топливом
"Силы обороны последовательно реализуют комплекс мер по поражению критических элементов военно-промышленной инфраструктуры государства-агрессора как на ее территории, так и на временно оккупированных территориях, с целью лишить противника наступательных возможностей и возможности продолжать агрессию. Далее будет... Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.
