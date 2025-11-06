Генштаб подтвердил поражение Волгоградского НПЗ, базы "шахедов" в Донецке и нефтебаз в Крыму

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение важных объектов российских оккупантов - Волгоградского НПЗ в волгоградской области рф, базы хранения, комплектования и запуска дронов типа "Shahed" во временно оккупированном Донецке, 3 объектов ГСМ во временно оккупированном Крыму, пишет УНН.

В ночь на 5 ноября 2025 года подразделения Сил обороны Украины поразили базу хранения, комплектования и запуска БпЛА типа "Shahed" во временно оккупированном Донецке (территория Донецкого аэропорта). По данным объективного контроля, на территории объекта зафиксированы взрывы и мощная вторичная детонация

Как указано, задачи выполняли подразделения ракетных войск и артиллерии, Сил беспилотных систем (414 бригада) и Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

Также, Силы обороны поразили Волгоградский НПЗ, что в Волгоградской области рф. (...) Зафиксированы взрывы и пожар в районе цели

Как указано, годовой объем переработки нефтепродуктов этого завода составляет 15,7 млн тонн (5,6% от всей переработки в рф).

С целью снижения логистических возможностей противника на территории временно оккупированной АР Крым поражено 3 объекта ГСМ. Так, на нефтебазе в населенном пункте Гвардейское зафиксировано успешное попадание в резервуар и цистерны с ГСМ на сливо-наливной эстакаде. На двух базах ГСМ в Симферополе поражены резервуарные парки. Зафиксировано возгорание резервуаров с топливом