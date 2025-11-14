Вечерние взрывы в Донецке: обесточен центр оккупированного города, поражен металлургический завод - соцсети
Киев • УНН
Вечером 13 ноября в оккупированном Донецке прогремели взрывы, что привело к исчезновению электроэнергии у 3100 абонентов Ворошиловского и Киевского районов. Город атаковали дроны, возможно, поразив Донецкий металлургический завод.
Вечером в четверг, 13 ноября, во временно оккупированном Донецке прогремели взрывы, у жителей города пропала электроэнергия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соцсети.
Подробности
Отмечается, что город атаковали дроны.
В Ворошиловском и Киевском районах Донецка произошло автоматическое отключение 22-х трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались 3100 абонентов.
Донецкий металлургический завод, возможно, был поражен
Другие ресурсы утверждают, что дрон, атаковавший школу в Донецке, нес взрывчатку весом 50 кг.
Напомним
На днях город Лиман в Донецкой области полностью остался без газа из-за повреждения подводного газопровода в результате российских обстрелов. Это произошло после массированных ударов по энергетической инфраструктуре, что привело к отключению 1164 абонентов.
