Вечерние взрывы в Донецке: обесточен центр оккупированного города, поражен металлургический завод - соцсети

21:46 • 2874 просмотра
Сборная Украины разгромно проиграла Франции в отборе на ЧМ-2026
18:55 • 15181 просмотра
Конкурс на должность руководителя ГП "Оператор ГТС" остановили: причина — расследование НАБУ, где фигурирует финалистка
13 ноября, 16:42 • 30376 просмотра
Большинство регионов Украины в пятницу ожидают новые графики отключений: без света будет от 2 до 4 очередей
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 68242 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
13 ноября, 14:39 • 42016 просмотра
В ЕС заявили о "продуктивных" переговорах по финансированию для Украины, но еще будут "решать беспокойства"
13 ноября, 11:45 • 40997 просмотра
Действовали "Фламинго", "Барс", "Лютый": в Генштабе подтвердили удары по ряду важных объектов оккупантов
Эксклюзив
13 ноября, 11:14 • 83892 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
13 ноября, 09:10 • 46105 просмотра
Зеленский наложил санкции на Миндича и Цукермана
13 ноября, 07:35 • 39551 просмотра
россия стремится захватить Покровск, чтобы убедить Трампа в выводе ВСУ из Донбасса - Зеленский
Эксклюзив
13 ноября, 07:00 • 37504 просмотра
Цены на бензин: эксперт раскрыл, ждать ли в ближайшее время подорожания
Графики отключений электроэнергии
"Ищем баланс между фронтом и тылом": Зеленский высказался о возможности расширения мобилизации
Пятиметровая акула-бык впервые зафиксирована у Майорки - Bild
"То Isaia им мерещится, то Kiton...": Матвей Бидный рассказал, какие костюмы носит
Украинцы с 15 ноября смогут получить «тысячу Зеленского»: правительство утвердило выплаты
Нафтогаз, Укроборонпром, Укрзализныця: правительство поручило проверить крупнейшие госпредприятия
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 68242 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
Эксклюзив
13 ноября, 11:14 • 83892 просмотра
Еда для улучшения самочувствия: топ веганских и безглютеновых рецептов
Цена на газ и электроэнергию в Европе: где дешевле, а где дороже
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против Франции
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Юлия Свириденко
Музыкант
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Италия
Сумы
Наоми Кэмпбелл встретилась с Папой Римским в Ватикане
Перед встречей с кинозвездами Папа Лев XIV раскрыл свои четыре любимых фильма
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезон
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос
Техника
Отопление
Социальная сеть
СВИФТ
Ми-8

Вечерние взрывы в Донецке: обесточен центр оккупированного города, поражен металлургический завод - соцсети

Киев • УНН

 • 328 просмотра

Вечером 13 ноября в оккупированном Донецке прогремели взрывы, что привело к исчезновению электроэнергии у 3100 абонентов Ворошиловского и Киевского районов. Город атаковали дроны, возможно, поразив Донецкий металлургический завод.

Вечерние взрывы в Донецке: обесточен центр оккупированного города, поражен металлургический завод - соцсети

Вечером в четверг, 13 ноября, во временно оккупированном Донецке прогремели взрывы, у жителей города пропала электроэнергия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соцсети.

Подробности

Отмечается, что город атаковали дроны.

В Ворошиловском и Киевском районах Донецка произошло автоматическое отключение 22-х трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались 3100 абонентов.

Донецкий металлургический завод, возможно, был поражен

- говорится в одном из сообщений.

Другие ресурсы утверждают, что дрон, атаковавший школу в Донецке, нес взрывчатку весом 50 кг.

Напомним

На днях город Лиман в Донецкой области полностью остался без газа из-за повреждения подводного газопровода в результате российских обстрелов. Это произошло после массированных ударов по энергетической инфраструктуре, что привело к отключению 1164 абонентов.

Генштаб подтвердил поражение Волгоградского НПЗ, базы "шахедов" в Донецке и нефтебаз в Крыму

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Донецк