Працювала на рашистів у Макіївці та впроваджувала там "освітні стандарти" рф: у Києві затримали колаборантку

Фото: СБУ

У Києві правоохоронці затримали колаборантку, яка з 2014 року працювала на окупаційну адміністрацію рф у тимчасово захопленій частині Донеччини. Про це повідомляє Служба безпеки України, передає УНН.

Деталі

Зловмисницею виявилась 64-річна мешканка Макіївки, яка на початку окупації громади підтримала рашистів і погодилася на їхню "пропозицію" очолити місцевий дитсадок. Співробітники СБУ затримали колаборантку, коли вона приїхала в столицю України, щоб оформити закордонний паспорт для подальшого виїзду до країн Євросоюзу - йдеться у дописі

Як встановило розслідування, після призначення на "посаду", жінка почала запроваджувати у цьому закладі "освітні стандарти" рф. Серед іншого, під час батьківських зборів проводила агітаційні бесіди та схиляла батьків до співпраці з окупантами. Також колаборантка поширювала у дитсадку пропагандистську літературу та агітаційні матеріали з прокремлівською тематикою.

Наразі затриманій повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, здійснення пропаганди у закладах освіти незалежно від типів та форм власності з метою сприяння здійсненню збройної агресії проти України). Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує тюремне ув’язнення - підкреслюють у СБУ.

Нагадаємо

