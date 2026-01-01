Працювала на рашистів у Макіївці та впроваджувала там "освітні стандарти" рф: у Києві затримали колаборантку

$42.350.03
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 60196 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 74372 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 32045 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 32431 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 29638 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 25138 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
31 грудня, 10:25 • 27103 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
31 грудня, 10:12 • 21396 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
31 грудня, 10:05 • 18762 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
31 грудня, 10:03 • 16940 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Популярнi новини
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 14818 перегляди
Луцьк атаковано ворожими БпЛА в новорічну ніч1 січня, 00:38 • 15842 перегляди
Мінус 1060 бійців та 769 БпЛА: з якими втратами входять росіяни у 2026 рік05:48 • 8164 перегляди
Трамп озвучив новорічне побажання миру під час вечірки в Мар-а-ЛагоVideo07:47 • 5440 перегляди
Китайські вчені експериментально підтвердили правоту Нільса Бора у дискусії з Ейнштейном08:01 • 19414 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 60181 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 40085 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 80053 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 78728 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 71881 перегляди
УНН Lite
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 14934 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 16587 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 40096 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 18585 перегляди
Warner Bros. планує відхилити останню пропозицію Paramount, попри гарантії Еллісона - FT31 грудня, 12:49 • 25510 перегляди
Працювала на рашистів у Макіївці та впроваджувала там "освітні стандарти" рф: у Києві затримали колаборантку

Київ • УНН

 • 70 перегляди

СБУ затримала у Києві 64-річну мешканку Макіївки, яка з 2014 року працювала на окупаційну адміністрацію рф. Вона очолювала дитсадок та впроваджувала російські освітні стандарти, а також агітувала батьків до співпраці з окупантами.

Працювала на рашистів у Макіївці та впроваджувала там "освітні стандарти" рф: у Києві затримали колаборантку
Фото: СБУ

У Києві правоохоронці затримали колаборантку, яка з 2014 року працювала на окупаційну адміністрацію рф у тимчасово захопленій частині Донеччини. Про це повідомляє Служба безпеки України, передає УНН.

Деталі

Зловмисницею виявилась 64-річна мешканка Макіївки, яка на початку окупації громади підтримала рашистів і погодилася на їхню "пропозицію" очолити місцевий дитсадок. Співробітники СБУ затримали колаборантку, коли вона приїхала в столицю України, щоб оформити закордонний паспорт для подальшого виїзду до країн Євросоюзу 

- йдеться у дописі

Як встановило розслідування, після призначення на "посаду", жінка почала запроваджувати у цьому закладі "освітні стандарти" рф. Серед іншого, під час батьківських зборів проводила агітаційні бесіди та схиляла батьків до співпраці з окупантами.  Також колаборантка поширювала у дитсадку пропагандистську літературу та агітаційні матеріали з прокремлівською тематикою.

Наразі затриманій повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, здійснення пропаганди у закладах освіти незалежно від типів та форм власності з метою сприяння здійсненню збройної агресії проти України). Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує тюремне ув’язнення

- підкреслюють у СБУ.

Нагадаємо

На Житомирщині засудили російського агента до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Він підпалював об'єкти Укрзалізниці, щоб порушити логістику на замовлення російських спецслужб.

Алла Кіосак

СуспільствоКримінал та НП
російська пропаганда
Війна в Україні
Донецька область
Житомирська область
Українська залізниця
Служба безпеки України
Макіївка
Європейський Союз
Україна
Київ