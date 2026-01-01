Работала на рашистов в Макеевке и внедряла там "образовательные стандарты" рф: в Киеве задержали коллаборантку

Фото: СБУ

В Киеве правоохранители задержали коллаборантку, которая с 2014 года работала на оккупационную администрацию рф во временно захваченной части Донецкой области. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает УНН.

Детали

Злоумышленницей оказалась 64-летняя жительница Макеевки, которая в начале оккупации общины поддержала рашистов и согласилась на их "предложение" возглавить местный детсад. Сотрудники СБУ задержали коллаборантку, когда она приехала в столицу Украины, чтобы оформить загранпаспорт для дальнейшего выезда в страны Евросоюза - говорится в сообщении

Как установило расследование, после назначения на "должность" женщина начала внедрять в этом заведении "образовательные стандарты" РФ. Среди прочего, во время родительских собраний проводила агитационные беседы и склоняла родителей к сотрудничеству с оккупантами. Также коллаборантка распространяла в детском саду пропагандистскую литературу и агитационные материалы с прокремлевской тематикой.

В настоящее время задержанной сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность, осуществление пропаганды в учреждениях образования независимо от типов и форм собственности с целью содействия осуществлению вооруженной агрессии против Украины). Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит тюремное заключение - подчеркивают в СБУ.

Напомним

