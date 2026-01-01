Работала на рашистов в Макеевке и внедряла там "образовательные стандарты" рф: в Киеве задержали коллаборантку

$42.350.03
49.790.06
ukenru
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 60716 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 75004 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 32258 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 32623 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 29788 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 25233 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
31 декабря, 10:25 • 27177 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
31 декабря, 10:12 • 21410 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
31 декабря, 10:05 • 18777 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
31 декабря, 10:03 • 16951 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 60727 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 40354 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 80246 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 78900 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto30 декабря, 09:46 • 72044 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 15151 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 16771 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 40344 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 18655 просмотра
Warner Bros. планирует отклонить последнее предложение Paramount, несмотря на гарантии Эллисона - FT31 декабря, 12:49 • 25577 просмотра
Работала на рашистов в Макеевке и внедряла там "образовательные стандарты" рф: в Киеве задержали коллаборантку

Киев • УНН

 • 144 просмотра

СБУ задержала в Киеве 64-летнюю жительницу Макеевки, которая с 2014 года работала на оккупационную администрацию рф. Она возглавляла детсад и внедряла российские образовательные стандарты, а также агитировала родителей к сотрудничеству с оккупантами.

Работала на рашистов в Макеевке и внедряла там "образовательные стандарты" рф: в Киеве задержали коллаборантку
Фото: СБУ

В Киеве правоохранители задержали коллаборантку, которая с 2014 года работала на оккупационную администрацию рф во временно захваченной части Донецкой области. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает УНН.

Детали

Злоумышленницей оказалась 64-летняя жительница Макеевки, которая в начале оккупации общины поддержала рашистов и согласилась на их "предложение" возглавить местный детсад. Сотрудники СБУ задержали коллаборантку, когда она приехала в столицу Украины, чтобы оформить загранпаспорт для дальнейшего выезда в страны Евросоюза 

- говорится в сообщении

Как установило расследование, после назначения на "должность" женщина начала внедрять в этом заведении "образовательные стандарты" РФ. Среди прочего, во время родительских собраний проводила агитационные беседы и склоняла родителей к сотрудничеству с оккупантами.  Также коллаборантка распространяла в детском саду пропагандистскую литературу и агитационные материалы с прокремлевской тематикой.

В настоящее время задержанной сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность, осуществление пропаганды в учреждениях образования независимо от типов и форм собственности с целью содействия осуществлению вооруженной агрессии против Украины). Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит тюремное заключение

- подчеркивают в СБУ.

Напомним

В Житомирской области осудили российского агента к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Он поджигал объекты Укрзализныци, чтобы нарушить логистику по заказу российских спецслужб.

Алла Киосак

ОбществоКриминал и ЧП
российская пропаганда
Война в Украине
Донецкая область
Житомирская область
Украинская железная дорога
Служба безопасности Украины
Макеевка
Европейский Союз
Украина
Киев