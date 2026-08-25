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"Ексміністру днр" і трьом його спільникам оголосили підозру за депортацію 53 українських дітей до росії - Генпрокурор

Київ • УНН

 • 1132 перегляди

53 дітей із Донецька та Макіївки у 2022 році вивезли до Росії. 28 передали під опіку росіянам, жодна дитина не повернулася.

"Ексміністру днр" і трьом його спільникам оголосили підозру за депортацію 53 українських дітей до росії - Генпрокурор

Правоохоронці заочно повідомили про підозру "ексміністру днр" і трьом його спільникам за депортацію 53 українських дітей до росії, повідомив у вівторок Генеральний прокурор Руслан Кравченко у соцмережах, пише УНН.

Викрали дітей, щоб зробити їх росіянами. Встановили причетних до депортації 53 українських дітей

- написав Кравченко.

За його даними, у жовтні 2022 року 53 вихованців трьох будинків дитини з тимчасово окупованих Донецька та Макіївки незаконно вивезли до росії.

"Це була не евакуація. Це була спланована депортація українських дітей, організована на найвищому рівні військово-політичного керівництва рф", - наголосив він.

За даними слідства, безпосередньо на окупованій території злочин реалізували четверо посадовців.

"Так званий міністр охорони здоров’я "ДНР" Дмитро Гарцев забезпечив адміністративне оформлення. Очільниця окупаційної "Державної служби у справах сім’ї та дітей" Світлана Майборода координувала транспорт, передачу особових справ і подальше влаштування дітей. Керівники будинків дитини В’ячеслав Висягін і Віктор Гончаров організували їх збір та особисто супроводжували під час вивезення", - повідомив Генпрокурор.

Автобусами дітей, за його даними, доставили до Ростова-на-Дону. Звідти літаком спеціального льотного загону "росія" перевезли до Московської області та розподілили між соціальними центрами, додав він.

"Одразу після прибуття російські відомства розпочали оформлення документів за законодавством рф: надання громадянства, внесення до державного банку даних та передачу в російські сім’ї. Анкети дітей швидко з’явилися на порталі з усиновлення. Відомо, що 28 із них віддали під опіку росіянам. Досі жодна дитина з цієї групи не повернута до України", - вказав Генпрокурор.

Як зазначив Кравченко, "фактично все своє свідоме життя вони перебувають у країні-агресорі. Ростуть у російському освітньому, інформаційному та культурному середовищі. Їм нав’язують чужу ідентичність і намагаються остаточно розірвати зв’язок з Україною". "Це не побічний наслідок депортації. Це її продовження: цілеспрямована державна політика русифікації українських дітей", - наголосив він.

Дмитру Гарцеву, Світлані Майбороді, В’ячеславу Висягіну та Віктору Гончарову заочно повідомлено про підозру в порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб

- повідомив Кравченко.

"Їхні рішення, накази, проведені наради, передача документів і весь маршрут депортації детально задокументовані. Заочні підозри – лише перший крок до персональної відповідальності кожного з них. Воєнні злочини не мають строку давності. Працюємо далі", - підкреслив він.

Організаторам депортації 35 дітей із Донеччини до росії у 2022 році оголосили підозру10.04.26, 15:02 • 3236 переглядiв

Юлія Шрамко

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