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"Экс-министру днр" и троим его сообщникам объявили о подозрении в депортации 53 украинских детей в Россию — генпрокурор

Киев • УНН

 • 434 просмотра

53 детей из Донецка и Макеевки в 2022 году вывезли в Россию. 28 передали под опеку россиянам, ни один ребенок не вернулся.

"Экс-министру днр" и троим его сообщникам объявили о подозрении в депортации 53 украинских детей в Россию — генпрокурор

Правоохранители заочно сообщили о подозрении «экс-министру днр» и троим его сообщникам в депортации 53 украинских детей в Россию, сообщил во вторник Генеральный прокурор Руслан Кравченко в социальных сетях, пишет УНН.

Похитили детей, чтобы сделать их россиянами. Установлены причастные к депортации 53 украинских детей

- написал Кравченко.

По его данным, в октябре 2022 года 53 воспитанника трех домов ребенка из временно оккупированных Донецка и Макеевки незаконно вывезли в Россию.

«Это была не эвакуация. Это была спланированная депортация украинских детей, организованная на самом высоком уровне военно-политического руководства РФ», — подчеркнул он.

По данным следствия, непосредственно на оккупированной территории преступление совершили четверо должностных лиц.

«Так называемый министр здравоохранения „ДНР“ Дмитрий Гарцев обеспечил административное оформление. Руководительница оккупационной „Государственной службы по делам семьи и детей“ Светлана Майборода координировала транспортировку, передачу личных дел и дальнейшее устройство детей. Руководители домов ребенка Вячеслав Висягин и Виктор Гончаров организовали их сбор и лично сопровождали во время вывоза», — сообщил Генпрокурор.

Автобусами детей, по его данным, доставили в Ростов-на-Дону. Оттуда самолетом специального летного отряда „Россия“ их перевезли в Московскую область и распределили между социальными центрами, добавил он.

«Сразу после прибытия российские ведомства начали оформлять документы в соответствии с законодательством РФ: предоставление гражданства, внесение в государственный банк данных и передачу в российские семьи. Анкеты детей быстро появились на портале по усыновлению. Известно, что 28 из них передали под опеку россиянам. До сих пор ни один ребенок из этой группы не возвращен в Украину», — указал Генпрокурор.

Как отметил Кравченко, «фактически всю свою сознательную жизнь они находятся в стране-агрессоре. Растут в российской образовательной, информационной и культурной среде. Им навязывают чужую идентичность и пытаются окончательно разорвать связь с Украиной». «Это не побочный результат депортации. Это ее продолжение: целенаправленная государственная политика русификации украинских детей», — подчеркнул он.

Дмитрию Гарцеву, Светлане Майбороде, Вячеславу Висягину и Виктору Гончарову заочно сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц

- сообщил Кравченко.

«Их решения, приказы, проведенные совещания, передача документов и весь маршрут депортации подробно задокументированы. Заочные подозрения — лишь первый шаг к персональной ответственности каждого из них. Военные преступления не имеют срока давности. Работаем дальше», — подчеркнул он.

Организаторам депортации 35 детей из Донецкой области в россию в 2022 году объявили подозрение10.04.26, 15:02 • 3234 просмотра

Юлия Шрамко

Война в УкраинеКриминал и ЧП
российская пропаганда
Война в Украине
Руслан Кравченко
Макеевка
Украина
Донецк