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Техніка

Генералу рф оголосили підозру за удар "Смерчами" по Покровську в лютому 2023 року

Київ • УНН

 • 622 перегляди

Сергію Кузовльову заочно повідомили про підозру за обстріл Покровська у лютому 2023 року. Загинули троє цивільних, 11 поранені.

Генералу рф оголосили підозру за удар "Смерчами" по Покровську в лютому 2023 року
Сергій Кузовльов

Генералу рф, який наказав ударити "Смерчами" по житлових кварталах Покровська в лютому 2023 року, заочно повідомили про підозру, передає УНН із посиланням на СБУ.

Деталі

Служба безпеки та прокуратура задокументували ще один воєнний злочин командувача московського військового округу рф – генерал-полковника Сергія Кузовльова.

За даними слідства, посадовець причетний до організації масованих обстрілів цивільної інфраструктури Донеччини з важкого озброєння, що призвело до загибелі місцевих жителів.

Встановлено, що в лютому 2023 року Кузовльов спланував та віддав наказ на удар по житлових кварталах Покровська з реактивних систем залпового вогню "Смерч" і "Торнадо-С".

Задокументовано, як унаслідок однієї з таких атак загинули троє цивільних, ще одинадцятеро – зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Генерал-майору рф оголосили підозру за удари "шахедами" по енергетиці України11.08.26, 12:46 • 4230 переглядiв

Як з’ясувало розслідування, на той час російський генерал перебував на посаді командувача Південного військового округу країни-агресора.

Для здійснення обстрілу цивільних об’єктів Кузовльов задіяв підрозділи 439-ї реактивної артилерійської бригади рф.

За даними слідства, рашисти атакували житлові будинки райцентру з вогневих позицій російських РСЗВ у тимчасово окупованій Макіївці.

На підставі нових доказів слідчі СБУ заочно повідомили Кузовльову про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством).

Оскільки зловмисник перебуває на території рф, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Нагадаємо

Раніше Служба безпеки повідомила заочно рашисту про підозру за організацію атаки "Іскандером" по кафе у Краматорську в червні 2023 року.

Удар рф по Краматорську в 2023 році - генералу кузовльову заочно оголосили підозру03.07.26, 18:14 • 4002 перегляди

Розслідування проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Антоніна Туманова

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