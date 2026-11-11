Генералу рф объявили о подозрении за удар "Смерчами" по Покровску в феврале 2023 года
Киев • УНН
Сергею Кузовлёву заочно сообщили о подозрении за обстрел Покровска в феврале 2023 года. Погибли трое гражданских, 11 получили ранения.
Генералу рф, который приказал ударить "Смерчами" по жилым кварталам Покровска в феврале 2023 года, заочно сообщили о подозрении, передает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
Служба безопасности и прокуратура задокументировали еще одно военное преступление командующего московским военным округом РФ — генерал-полковника Сергея Кузовлева.
По данным следствия, должностное лицо причастно к организации массированных обстрелов гражданской инфраструктуры Донецкой области из тяжелого вооружения, что привело к гибели местных жителей.
Установлено, что в феврале 2023 года Кузовлев спланировал и отдал приказ об ударе по жилым кварталам Покровска из реактивных систем залпового огня "Смерч" и "Торнадо-С".
Задокументировано, как в результате одной из таких атак погибли трое гражданских, еще одиннадцать — получили ранения различной степени тяжести.
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Как выяснило расследование, в то время российский генерал занимал должность командующего Южным военным округом страны-агрессора.
Для осуществления обстрела гражданских объектов Кузовлев задействовал подразделения 439-й реактивной артиллерийской бригады рф.
По данным следствия, рашисты атаковали жилые дома райцентра с огневых позиций российских РСЗО во временно оккупированной Макеевке.
На основании новых доказательств следователи СБУ заочно сообщили Кузовлеву о подозрении по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством).
Поскольку злоумышленник находится на территории рф, продолжаются комплексные меры для привлечения его к ответственности.
Напомним
Ранее Служба безопасности заочно сообщила рашисту о подозрении за организацию атаки "Искандером" по кафе в Краматорске в июне 2023 года.
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Расследование проводили сотрудники Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.