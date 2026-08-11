Генерал-майору рф объявили о подозрении за удары "шахедами" по энергетике Украины
Киев • УНН
Генералу-майору вс рф александру новикову сообщили о подозрении в организации атак БПЛА Shahed по гражданским энергообъектам Украины. По данным следствия, в 2024 году он координировал удары по подстанциям, компрессорной станции и ТЭС.
Генералу-майору вс рф сообщили о подозрении в организации атак Shahed на энергетику Украины, сообщили во вторник в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.
Прокуроры Офиса Генерального прокурора совместно с СБУ сообщили о подозрении генерал-майору вс рф, который, по данным следствия, организовывал и координировал удары БПЛА "Герань-2" ("Shahed-136") по гражданским энергетическим объектам Украины
"Служба безопасности, Национальная полиция и Офис Генерального прокурора собрали доказательную базу на генерал-майора Александра Новикова — начальника управления строительства и развития систем БПЛА генерального штаба вооруженных сил рф", — добавили также в СБУ.
По данным ОГП, установлена его причастность к атакам на электроподстанции в Никопольском районе и Кривом Роге Днепропетровской области, компрессорную станцию во Львовской области и ТЭС в Киевской области.
Подозреваемый занимал должность начальника управления строительства и развития систем БПЛА генерального штаба вс рф.
В марте–апреле 2024 года он, по данным следствия, в сговоре с представителями российского военного командования организовывал выполнение приказов об ударах по гражданской критической инфраструктуре Украины.
Получая боевые документы с определенными целями и координатами, генерал-майор отдавал приказы о применении ударных беспилотников, координировал действия привлеченных военнослужащих и контролировал результаты атак, указали в ОГП.
По версии следствия, он осознавал гражданский характер объектов, однако несмотря на это обеспечивал нанесение ударов, направленных на разрушение энергетической инфраструктуры и создание кризисных условий для гражданского населения Украины.
Генералу-майору инкриминируют нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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