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Генерал-майору рф объявили о подозрении за удары "шахедами" по энергетике Украины

Киев • УНН

 • 2462 просмотра

Генералу-майору вс рф александру новикову сообщили о подозрении в организации атак БПЛА Shahed по гражданским энергообъектам Украины. По данным следствия, в 2024 году он координировал удары по подстанциям, компрессорной станции и ТЭС.

Генерал-майору рф объявили о подозрении за удары "шахедами" по энергетике Украины

Генералу-майору вс рф сообщили о подозрении в организации атак Shahed на энергетику Украины, сообщили во вторник в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Прокуроры Офиса Генерального прокурора совместно с СБУ сообщили о подозрении генерал-майору вс рф, который, по данным следствия, организовывал и координировал удары БПЛА "Герань-2" ("Shahed-136") по гражданским энергетическим объектам Украины

- сообщили в Офисе Генпрокурора.

"Служба безопасности, Национальная полиция и Офис Генерального прокурора собрали доказательную базу на генерал-майора Александра Новикова — начальника управления строительства и развития систем БПЛА генерального штаба вооруженных сил рф", — добавили также в СБУ.

По данным ОГП, установлена его причастность к атакам на электроподстанции в Никопольском районе и Кривом Роге Днепропетровской области, компрессорную станцию во Львовской области и ТЭС в Киевской области.

Подозреваемый занимал должность начальника управления строительства и развития систем БПЛА генерального штаба вс рф.

В марте–апреле 2024 года он, по данным следствия, в сговоре с представителями российского военного командования организовывал выполнение приказов об ударах по гражданской критической инфраструктуре Украины.

Получая боевые документы с определенными целями и координатами, генерал-майор отдавал приказы о применении ударных беспилотников, координировал действия привлеченных военнослужащих и контролировал результаты атак, указали в ОГП.

По версии следствия, он осознавал гражданский характер объектов, однако несмотря на это обеспечивал нанесение ударов, направленных на разрушение энергетической инфраструктуры и создание кризисных условий для гражданского населения Украины.

Генералу-майору инкриминируют нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Иранский генерал получил подозрение за помощь рф запустить производство "шахедов" - Генпрокурор10.03.26, 16:19 • 4118 просмотров

Юлия Шрамко

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