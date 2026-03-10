Иранский генерал получил подозрение за помощь рф запустить производство "шахедов" - Генпрокурор

Иранский генерал Абдолла Мехраби получил уведомление о подозрении по делу о помощи рф в запуске производства ударных дронов, сообщил во вторник Генеральный прокурор Руслан Кравченко в соцсетях, пишет УНН.

Иранский генерал помог рф запустить производство ударных дронов – прокуратура Украины сообщила ему о подозрении - сообщил Кравченко.

Детали

По данным Генпрокурора, "в июле 2022 года высшее военно-политическое руководство российской федерации вступило в сговор с представителями Корпуса стражей Исламской революции Исламской Республики Иран относительно поставок и локализации производства ударных беспилотников "Shahed-136" для вооруженных сил рф".

"Реализация этой договоренности происходила, в частности, под руководством бригадного генерала Абдоллы Мехраби – главы Организации джихада по исследованию и самообеспечению воздушно-космических сил КСИР – и при участии подконтрольных ему структур", - отметил Генпрокурор.

По приведенным Генпрокурором данным, Мехраби также является одним из руководителей иранской ракетной программы и совладельцем компании "Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado)", которая производит двигатели для БПЛА Shahed-136. Это критические элементы обеспечения дальности и автономности полета дронов, указал Кравченко.

"Военно-технический союз страны-агрессора и ее пособника предусматривал использование иранских технологий в российском оборонпроме, масштабные поставки оборудования и комплектующих, а также значительное финансирование, в том числе оплатой золотом", - продолжил Генпрокурор.

"В январе 2023 года Мехраби вместе с другими иранскими представителями посетил город Елабуга (Республика Татарстан, рф), где была создана новая производственная площадка. На базе особой экономической зоны "Алабуга" организовали массовое производство ударных беспилотников", - сообщил Кравченко.

По его данным, "также подозреваемый причастен к подготовке российских инженеров и военнослужащих, в частности организации обучения экипажей на временно оккупированных территориях Украины – в АР Крым и Херсонской области".

"В результате такого сотрудничества российская федерация в 2023–2024 годах получила более 13 тысяч БПЛА "Герань-2" (российское название для иранских "Shahed-136"), а также комплектующие и оборудование общей стоимостью более 324 млн долларов США. В дальнейшем эти БПЛА передавали российской армии и они использовались для ударов по территории Украины", - указал Кравченко.

Таким образом, Абдолла Мехраби, действуя в сговоре с высшим военно-политическим руководством рф, умышленно предоставил средства и орудия для ведения агрессивной войны против Украины. Ему сообщено о подозрении в пособничестве в ведении агрессивной войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УК Украины) - подчеркнул Кравченко.

Как отметил Генпрокурор, "органы прокуратуры системно и последовательно работают над документированием каждого военного преступления, подготовкой надлежащей доказательной базы и установлением всех причастных лиц – как непосредственных исполнителей, так и тех, кто обеспечивает врага технологиями".

"Работаем дальше", - подчеркнул Кравченко.

