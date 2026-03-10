Иранский генерал получил подозрение за помощь рф запустить производство "шахедов" - Генпрокурор

ukenru
14:11 • 3852 просмотра
Как война в Иране влияет на переговоры по Украине – мир ближе или как никогда далек
12:33 • 13546 просмотра
Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США
11:27 • 19462 просмотра
Регулирование спецрежима Defence City требует упрощения для поддержки предприятий - член оборонного комитета Рады
11:25 • 30129 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
10 марта, 08:20 • 41791 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
9 марта, 19:48 • 50498 просмотра
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
9 марта, 19:03 • 83338 просмотра
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
9 марта, 16:44 • 53200 просмотра
В Венгрии хотят "легализовать" украденные средства Ощадбанка. Официальный Киев назвал действия Будапешта беззаконием
9 марта, 12:46 • 58432 просмотра
Зеленский обсудил на Ставке запросы на помощь в противодействии "шахедам" и подобному - уже есть 11 обращений от соседей Ирана, из Европы и Америки
9 марта, 12:34 • 55992 просмотра
МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов
публикации
Эксклюзивы
Курс валют на 10 марта: доллар и евро синхронно дорожают10 марта, 06:00 • 20630 просмотра
США сообщили G7, что ослабление санкций против россии будет ограниченным10 марта, 06:25 • 36081 просмотра
В пяти областях Украины есть обесточивания из-за обстрелов - МинэнергоVideo10 марта, 08:42 • 27332 просмотра
В структуре НГУ сформированы новые подразделения, приказ подписан - Клименко09:07 • 23200 просмотра
Бритни Спирс резко отреагировала на идею примирения с отцом - инсайдеры11:32 • 13321 просмотра
День Барби - история куклы, стоимость коллекционных экземпляровPhoto9 марта, 13:29 • 74038 просмотра
Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий9 марта, 11:31 • 77297 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
Эксклюзив
9 марта, 11:13 • 85405 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Антониу Кошта
Музыкант
Вадим Филашкин
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Донецкая область
Венгрия
Оля Цибульская назвала свои гонорары за выступления на свадьбах и корпоративах13:12 • 7214 просмотра
Бритни Спирс резко отреагировала на идею примирения с отцом - инсайдеры11:32 • 13500 просмотра
Тарас Цымбалюк страстно поцеловал бывшего парня Анны ТринчерPhotoVideo9 марта, 17:41 • 26503 просмотра
Melovin осуществил особую мечту 9-летней девочки9 марта, 16:37 • 33998 просмотра
Катерина Кузнецова рассказала, как борется с эмоциональным выгоранием во время напряженных съемок9 марта, 15:28 • 33629 просмотра
MIM-104 Patriot
The New York Times
Иранский генерал получил подозрение за помощь рф запустить производство "шахедов" - Генпрокурор

Киев • УНН

 • 1090 просмотра

Генерал Абдолла Мехраби помог рф наладить выпуск Shahed-136 и обучал оккупантов. За два года враг получил более 13 тысяч БПЛА стоимостью 324 млн долларов.

Иранский генерал получил подозрение за помощь рф запустить производство "шахедов" - Генпрокурор

Иранский генерал Абдолла Мехраби получил уведомление о подозрении по делу о помощи рф в запуске производства ударных дронов, сообщил во вторник Генеральный прокурор Руслан Кравченко в соцсетях, пишет УНН.

Иранский генерал помог рф запустить производство ударных дронов – прокуратура Украины сообщила ему о подозрении

- сообщил Кравченко.

Детали

По данным Генпрокурора, "в июле 2022 года высшее военно-политическое руководство российской федерации вступило в сговор с представителями Корпуса стражей Исламской революции Исламской Республики Иран относительно поставок и локализации производства ударных беспилотников "Shahed-136" для вооруженных сил рф".

"Реализация этой договоренности происходила, в частности, под руководством бригадного генерала Абдоллы Мехраби – главы Организации джихада по исследованию и самообеспечению воздушно-космических сил КСИР – и при участии подконтрольных ему структур", - отметил Генпрокурор.

По приведенным Генпрокурором данным, Мехраби также является одним из руководителей иранской ракетной программы и совладельцем компании "Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado)", которая производит двигатели для БПЛА Shahed-136. Это критические элементы обеспечения дальности и автономности полета дронов, указал Кравченко.

"Военно-технический союз страны-агрессора и ее пособника предусматривал использование иранских технологий в российском оборонпроме, масштабные поставки оборудования и комплектующих, а также значительное финансирование, в том числе оплатой золотом", - продолжил Генпрокурор.

"В январе 2023 года Мехраби вместе с другими иранскими представителями посетил город Елабуга (Республика Татарстан, рф), где была создана новая производственная площадка. На базе особой экономической зоны "Алабуга" организовали массовое производство ударных беспилотников", - сообщил Кравченко.

По его данным, "также подозреваемый причастен к подготовке российских инженеров и военнослужащих, в частности организации обучения экипажей на временно оккупированных территориях Украины – в АР Крым и Херсонской области".

"В результате такого сотрудничества российская федерация в 2023–2024 годах получила более 13 тысяч БПЛА "Герань-2" (российское название для иранских "Shahed-136"), а также комплектующие и оборудование общей стоимостью более 324 млн долларов США. В дальнейшем эти БПЛА передавали российской армии и они использовались для ударов по территории Украины", - указал Кравченко.

Таким образом, Абдолла Мехраби, действуя в сговоре с высшим военно-политическим руководством рф, умышленно предоставил средства и орудия для ведения агрессивной войны против Украины. Ему сообщено о подозрении в пособничестве в ведении агрессивной войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УК Украины)

- подчеркнул Кравченко.

Как отметил Генпрокурор, "органы прокуратуры системно и последовательно работают над документированием каждого военного преступления, подготовкой надлежащей доказательной базы и установлением всех причастных лиц – как непосредственных исполнителей, так и тех, кто обеспечивает врага технологиями".

"Работаем дальше", - подчеркнул Кравченко.

Сообщено о подозрении российскому "перевозчику" дронов из Ирана29.09.23, 13:20 • 133623 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине
Руслан Кравченко
Шахед-136
Херсонская область
Крым
Украина
Иран