Сообщено о подозрении российскому "перевозчику" дронов из Ирана

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Киев • УНН

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КИЕВ. 29 сентября. УНН. Служба безопасности собрала доказательную базу на Юрия Великоклада, подсанкционного гендиректора российской авиакомпании «223 летный отряд» минобороны рф, который, в частности доставлял «шахеты» из Ирана к украинской границе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Детали

Отмечается, что именно Великоклад организовал переправку дронов-камикадзе типа «Шахед» из Ирана к украинской границе, которыми 3 июля этого года агрессор атаковал Сумы.

Тогда враг нанес удар по двум многоэтажным жилым домам и админзданию в центральной части города. В результате российской атаки были жертвы среди гражданского населения, напомнили в СБУ.

Установлено, что иранские дроны на территорию рф перевозили на борту военно-транспортного самолета Ил-76 из летного парка авиакомпании Великоклада.

Дополнение

Кроме того, в конце 2022 и в начале 2023 годов чиновник предоставил самолеты для переброски из Африки на войну в Украину подразделений российской частной военной компании «Вагнер».

В дальнейшем боевиков переправляли в район Бахмута для штурма украинского города.

Для осуществления перелетов руководство боевиков заключало соглашения с авиакомпанией Великоклада и переводило на ее счета деньги за использование воздушных судов.

Задокументировано, что за 8 международных авиарейсов «вагнеровцы» потратили 56 млн российских рублей.

Добавим

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Великокладу о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны).

Поскольку злоумышленник находится на территории РФ, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против нашего государства.

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