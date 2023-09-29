Повідомлено про підозру російському "перевізнику" дронів з Ірану

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. Служба безпеки зібрала доказову базу на Юрія Великоклада, підсанкційного гендиректора російської авіакомпанії «223 льотний загін» міноборони рф, який, зокрема доставляв «шахеди» з Ірану до українського кордону. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.

Деталі

Зазначається, що саме Великоклад організував переправлення дронів-камікадзе типу «Шахед» з Ірану до українського кордону, якими 3 липня цього року агресор атакував Суми.

Тоді ворог завдав удару по двох багатоповерхових житлових будинках та адмінбудівлі у центральній частині міста. Внаслідок російської атаки були жертви серед цивільного населення, нагадали в СБУ.

Встановлено, що іранські дрони на територію рф перевозили на борту військово-транспортного літака Іл-76 з льотного парку авіакомпанії Великоклада.

Доповнення

Крім того, наприкінці 2022 і на початку 2023 років посадовець надав літаки для перекидання з Африки на війну в Україну підрозділів російської приватної військової компанії «Вагнер».

Надалі бойовиків переправляли в район Бахмута для штурму українського міста.

Для здійснення перельотів керівництво бойовиків укладало угоди з авіакомпанією Великоклада та переводило на її рахунки гроші за використання повітряних суден.

Задокументовано, що за 8 міжнародних авіарейсів «вагнерівці» витратили 56 млн російських рублів.

Додамо

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Великокладу про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни).

Оскільки зловмисник перебуває на території рф, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

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