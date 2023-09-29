Правоохоронці викрили верхівку та співробітників спецслужб рф, причетних до диверсій на військових складах в Україні та ЄС

Цитата

«Державне бюро розслідувань повністю довело причетність російських спецслужб до вибухів у 2014 році військових складів у Чехії, де зберігалась зброя для України, а також військових складів у Сватово Луганської області у 2015 році», - йдеться у повідомленні.

Деталі

Правоохоронці повідомили про підозри учасникам організованої групи:



колишньому начальнику головного управління генерального штабу збройних сил рф Ігорю Сєргуну (очолював відомство до 2016 року),



колишньому охоронцю путіна Олексію Дюміну, який з 2013 по 2015 роки обіймав посаду начальника сил спеціальних операцій російського гру,



командувачу сил спеціальних операцій збройних сил російської федерації генерал-майору Валерію Флюстикову,



командиру «161 Центру підготовки спеціалістів особливого призначення» головного управління генерального штабу збройних сил рф генерал-майору Андрію Авер'янову.



Зазначається, що він зараз входить до близького кола російського диктатора путіна та часто присутній на офіційних зустрічах найвищого рівня.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Криму наростає партизанський рух - Кім

Також підозри отримали ще понад 25 безпосередніх організаторів та виконавців диверсії з числа російських спецслужб. Серед них є й всесвітньо відомі любителі «Солберських шпилів» Анатолій Чепига та Олександр Мишкін. Підозру повідомили й спільникам російських диверсантів – зрадникам з України. Один з них безпосередньо керував БПЛА, яке скинуло вибухівку на Сватово. Це громадянин України з позивним «Старт», який у 2014 році приєднався до терористичної організації «Луганська народна республіка», а згодом почав працювати на російські спецслужби.

Зазначається, що після завершення всіх експертиз планується повідомити про підозру ще понад 50 діючим військовослужбовцям гу гш рф, які вчиняли диверсії на території України та ЄС.

Доповнення

Крім того у ході спільного з чеськими колегами розслідування правоохоронці встановили, що саме російські диверсанти підірвали військові склади у Чехії у 2014 році. Важливу роль у цій диверсійній операції відіграли вже відомі за спробою отруїти Скрипалів у Солбері Мишкін та Чепіга.

За схожою схемою вони вчинили диверсію 29 жовтня 2015 року й на військовому складі у Сватово.

Зараз відпрацьовується версія щодо причетності цієї групи гру до вибухів на інших військових складах в Україні та за кордоном.

«Сьогодні вже можна стверджувати з високою долею вірогідності, що до більшості вибухів на українських та іноземних складах стояли саме ці підрозділи гру та виконавці», - зазначається в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Викриті у Польщі російські шпигуни планували підірвати ешелони зі зброєю та гуманітарною допомогою для України - ЗМІ

Спецпризначенці рф підозрюються в організації вчинення та керуванні підготовкою диверсії як в Україні так і Чехії – вчиненні з метою ослаблення держави вибухів, спрямованих на масове знищення людей та зруйнування і пошкодження об’єктів, які мають важливе оборонне значення.

Триває робота щодо підтвердження причетності цієї групи до вибухів на інших українських і закордонних складах.

Нагадаємо

У результаті підриву на військовому складі у Сватово 29 жовтня 2015 сталася пожежа, що спричинила детонацію боєприпасів, які вразили військову техніку.

Внаслідок вибухів і детонації боєприпасів через ворожу атаку знищено 76 одиниць військової техніки, ракет і боєприпасів (понад 3 тис. тонн). Державі заподіяно матеріальних збитків на понад 71 млн грн. Загинули три військовослужбовці ЗСУ та одна цивільна особа.