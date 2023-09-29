Правоохранители разоблачили верхушку и сотрудников спецслужб рф, причастных к диверсиям на военных складах в Украине и ЕС

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«Государственное бюро расследований полностью доказало причастность российских спецслужб к взрывам в 2014 году военных складов в Чехии, где хранилось оружие для Украины, а также военных складов в Сватово Луганской области в 2015 году», - говорится в сообщении.

Детали

Правоохранители сообщили о подозрениях участникам организованной группы:



бывшему начальнику главного управления генерального штаба вооруженных сил рф Игорю Сергуну (возглавлял ведомство до 2016 года),



бывшему телохранителю путина Алексею Дюмину, который с 2013 по 2015 годы занимал должность начальника сил специальных операций российского гру,



командующему силами специальных операций вооруженных сил российской федерации генерал-майору Валерию Флюстикову,



командиру «161 Центра подготовки специалистов особого назначения» главного управления генерального штаба вооруженных сил рф генерал-майору андрею аверьянову.



Отмечается, что он сейчас входит в близкий круг российского диктатора путина и часто присутствует на официальных встречах самого высокого уровня.

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Также подозрения получили еще более 25 непосредственных организаторов и исполнителей диверсии из числа российских спецслужб. Среди них есть и всемирно известные любители «Солберских шпилей» Анатолий Чепига и Александр Мышкин. Подозрение сообщили и сообщникам российских диверсантов – предателям из Украины. Один из них непосредственно руководил БПЛА, который сбросил взрывчатку на Сватово. Это гражданин Украины с позывным «Старт», который в 2014 году присоединился к террористической организации «Луганская народная республика», а впоследствии начал работать на российские спецслужбы.

Отмечается, что после завершения всех экспертиз планируется сообщить о подозрении еще более 50 действующим военнослужащим гу гш рф, которые совершали диверсии на территории Украины и ЕС.

Дополнение

Кроме того, в ходе совместного с чешскими коллегами расследования правоохранители установили, что именно российские диверсанты взорвали военные склады в Чехии в 2014 году. Важную роль в этой диверсионной операции сыграли уже известные по попытке отравить Скрипалей в Солбери Мишкин и Чепига.

По похожей схеме они совершили диверсию 29 октября 2015 года и на военном складе в Сватово.

Сейчас отрабатывается версия о причастности этой группы к взрывам на других военных складах в Украине и за рубежом.

«Сегодня уже можно утверждать с высокой долей вероятности, что к большинству взрывов на украинских и зарубежных складах стояли именно эти подразделения груп и исполнители», - отмечается в сообщении.

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Спецназовцы рф подозреваются в организации совершения и руководстве подготовкой диверсии как в Украине так и Чехии – совершении с целью ослабления государства взрывов, направленных на массовое уничтожение людей и разрушение и повреждение объектов, имеющих важное оборонное значение.

Продолжается работа по подтверждению причастности этой группы к взрывам на других украинских и зарубежных складах.

Напомним

В результате подрыва на военном складе в Сватово 29 октября 2015 года произошел пожар, повлекший детонацию боеприпасов, которые поразили военную технику.

В результате взрывов и детонации боеприпасов из-за вражеской атаки уничтожено 76 единиц военной техники, ракет и боеприпасов (более 3 тыс. тонн). Государству причинен материальный ущерб на более чем 71 млн грн. Погибли три военнослужащих ВСУ и одно гражданское лицо.