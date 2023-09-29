Правоохранители разоблачили верхушку и сотрудников спецслужб рф, причастных к диверсиям на военных складах в Украине и ЕС

ukru
Эксклюзив
06:36 • 71286 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

06:19 • 112157 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 139844 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 173681 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 132557 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 124568 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 166273 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 116649 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 123105 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130686 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

13 марта, 02:27 • 82679 просмотра
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

13 марта, 03:06 • 114451 просмотра
Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

13 марта, 03:33 • 87670 просмотра
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

13 марта, 05:20 • 107779 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 77785 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 139825 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 173663 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 123766 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 130707 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 166263 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 77684 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 148135 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 155447 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 159688 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 157518 просмотра
Актуальное
Правоохранители разоблачили верхушку и сотрудников спецслужб рф, причастных к диверсиям на военных складах в Украине и ЕС

Правоохранители разоблачили верхушку и сотрудников спецслужб рф, причастных к диверсиям на военных складах в Украине и ЕС

Киев • УНН

 • 173049 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Правоохранители завершили расследование взрывов на военных складах Украины в 2015 году. Следствию известны все участники диверсий из состава главного управления генерального штаба рф, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Цитата

«Государственное бюро расследований полностью доказало причастность российских спецслужб к взрывам в 2014 году военных складов в Чехии, где хранилось оружие для Украины, а также военных складов в Сватово Луганской области в 2015 году», - говорится в сообщении.

Детали

Правоохранители сообщили о подозрениях участникам организованной группы:

  • бывшему начальнику главного управления генерального штаба вооруженных сил рф Игорю Сергуну (возглавлял ведомство до 2016 года),
  • бывшему телохранителю путина Алексею Дюмину, который с 2013 по 2015 годы занимал должность начальника сил специальных операций российского гру,
  • командующему силами специальных операций вооруженных сил российской федерации генерал-майору Валерию Флюстикову,
  • командиру «161 Центра подготовки специалистов особого назначения» главного управления генерального штаба вооруженных сил рф генерал-майору андрею аверьянову.

Отмечается, что он сейчас входит в близкий круг российского диктатора путина и часто присутствует на официальных встречах самого высокого уровня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Крыму нарастает партизанское движение - Ким

Также подозрения получили еще более 25 непосредственных организаторов и исполнителей диверсии из числа российских спецслужб. Среди них есть и всемирно известные любители «Солберских шпилей» Анатолий Чепига и Александр Мышкин. Подозрение сообщили и сообщникам российских диверсантов – предателям из Украины. Один из них непосредственно руководил БПЛА, который сбросил взрывчатку на Сватово. Это гражданин Украины с позывным «Старт», который в 2014 году присоединился к террористической организации «Луганская народная республика», а впоследствии начал работать на российские спецслужбы.

Отмечается, что после завершения всех экспертиз планируется сообщить о подозрении еще более 50 действующим военнослужащим гу гш рф, которые совершали диверсии на территории Украины и ЕС.

Дополнение

Кроме того, в ходе совместного с чешскими коллегами расследования правоохранители установили, что именно российские диверсанты взорвали военные склады в Чехии в 2014 году. Важную роль в этой диверсионной операции сыграли уже известные по попытке отравить Скрипалей в Солбери Мишкин и Чепига.

По похожей схеме они совершили диверсию 29 октября 2015 года и на военном складе в Сватово.

Сейчас отрабатывается версия о причастности этой группы к взрывам на других военных складах в Украине и за рубежом.

«Сегодня уже можно утверждать с высокой долей вероятности, что к большинству взрывов на украинских и зарубежных складах стояли именно эти подразделения груп и исполнители», - отмечается в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разоблаченные в Польше российские шпионы планировали взорвать эшелоны с оружием и гуманитарной помощью для Украины - СМИ

Спецназовцы рф подозреваются в организации совершения и руководстве подготовкой диверсии как в Украине так и Чехии – совершении с целью ослабления государства взрывов, направленных на массовое уничтожение людей и разрушение и повреждение объектов, имеющих важное оборонное значение.

Продолжается работа по подтверждению причастности этой группы к взрывам на других украинских и зарубежных складах.

Напомним

В результате подрыва на военном складе в Сватово 29 октября 2015 года произошел пожар, повлекший детонацию боеприпасов, которые поразили военную технику.

В результате взрывов и детонации боеприпасов из-за вражеской атаки уничтожено 76 единиц военной техники, ракет и боеприпасов (более 3 тыс. тонн). Государству причинен материальный ущерб на более чем 71 млн грн. Погибли три военнослужащих ВСУ и одно гражданское лицо.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы