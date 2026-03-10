Іранський генерал отримав підозру за допомогу рф запустити виробництво "шахедів" - Генпрокурор

Іранський генерал Абдолла Мехрабі отримав повідомлення про підозру у справі про допомогу рф запустити виробництво ударних дронів, повідомив у вівторок Генеральний прокурор Руслан Кравченко у соцмережах, пише УНН.

За даними Генпрокурора, "у липні 2022 року вище військово-політичне керівництво російської федерації вступило у змову з представниками Корпусу вартових Ісламської революції Ісламської Республіки Іран щодо постачання та локалізації виробництва ударних безпілотників"Shahed-136" для збройних сил рф".

"Реалізація цієї домовленості відбувалася, зокрема, під керівництвом бригадного генерала Абдолли Мехрабі − голови Організації джихаду з дослідження і самозабезпечення повітряно-космічних сил КВІР − та за участю підконтрольних йому структур", - зазначив Генпрокурор.

За наведеними Генпрокурором даними, Мехрабі також є одним із керівників іранської ракетної програми та співвласником компанії "Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado)", яка виробляє двигуни для БПЛА Shahed-136. Це критичні елементи забезпечення дальності та автономності польоту дронів, вказав Кравченко.

"Військово-технічний союз країни-агресора та її пособника передбачав використання іранських технологій в російському оборонпромі, масштабні поставки обладнання та комплектуючих, а також значне фінансування у тому числі оплатою золотом", - вів далі Генпрокурор.

"У січні 2023 року Мехрабі разом з іншими іранськими представниками відвідав місто Єлабуга (Республіка Татарстан, рф), де було створено новий виробничий майданчик. На базі особливої економічної зони "Алабуга" організували масове виробництво ударних безпілотників", - повідомив Кравченко.

За його даними, "також підозрюваний причетний до підготовки російських інженерів та військовослужбовців, зокрема організації навчання екіпажів на тимчасово окупованих територіях України − у АР Крим та Херсонській області".

"Внаслідок такої співпраці російська федерація у 2023–2024 роках отримала понад 13 тисяч БПЛА "Герань-2" (російська назва для іранських "Shahed-136"), а також комплектуючі та обладнання загальною вартістю понад 324 млн доларів США. Надалі ці БПЛА передавали російській армії і вони використовувалися для ударів по території України", - вказав Кравченко.

Таким чином, Абдолла Мехрабі, діючи у змові з вищим військово-політичним керівництвом рф, умисно надав засоби та знаряддя для ведення агресивної війни проти України. Йому повідомлено про підозру у пособництві у веденні агресивної війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України)