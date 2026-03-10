ukenru
Ексклюзив
14:11 • 862 перегляди
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Ексклюзив
12:33 • 9398 перегляди
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Ексклюзив
11:27 • 17016 перегляди
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Ексклюзив
11:25 • 25603 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 08:20 • 37525 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
9 березня, 19:48 • 49376 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03 • 82643 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
9 березня, 16:44 • 53043 перегляди
В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням
9 березня, 12:46 • 58159 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
9 березня, 12:34 • 55888 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
Графіки відключень електроенергії
Іранський генерал отримав підозру за допомогу рф запустити виробництво "шахедів" - Генпрокурор

Київ • УНН

 • 126 перегляди

Генерал Абдолла Мехрабі допоміг рф налагодити випуск Shahed-136 та навчав окупантів. За два роки ворог отримав понад 13 тисяч БПЛА вартістю 324 млн доларів.

Іранський генерал отримав підозру за допомогу рф запустити виробництво "шахедів" - Генпрокурор

Іранський генерал Абдолла Мехрабі отримав повідомлення про підозру у справі про допомогу рф запустити виробництво ударних дронів, повідомив у вівторок Генеральний прокурор Руслан Кравченко у соцмережах, пише УНН.

Іранський генерал допоміг рф запустити виробництво ударних дронів − прокуратура України повідомила йому про підозру

- повідомив Кравченко.

Деталі

За даними Генпрокурора, "у липні 2022 року вище військово-політичне керівництво російської федерації вступило у змову з представниками Корпусу вартових Ісламської революції Ісламської Республіки Іран щодо постачання та локалізації виробництва ударних безпілотників"Shahed-136" для збройних сил рф".

"Реалізація цієї домовленості відбувалася, зокрема, під керівництвом бригадного генерала Абдолли Мехрабі − голови Організації джихаду з дослідження і самозабезпечення повітряно-космічних сил КВІР − та за участю підконтрольних йому структур", - зазначив Генпрокурор.

За наведеними Генпрокурором даними, Мехрабі також є одним із керівників іранської ракетної програми та співвласником компанії "Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado)", яка виробляє двигуни для БПЛА Shahed-136. Це критичні елементи забезпечення дальності та автономності польоту дронів, вказав Кравченко.

"Військово-технічний союз країни-агресора та її пособника передбачав використання іранських технологій в російському оборонпромі, масштабні поставки обладнання та комплектуючих, а також значне фінансування у тому числі оплатою золотом", - вів далі Генпрокурор.

"У січні 2023 року Мехрабі разом з іншими іранськими представниками відвідав місто Єлабуга (Республіка Татарстан, рф), де було створено новий виробничий майданчик. На базі особливої економічної зони "Алабуга" організували масове виробництво ударних безпілотників", - повідомив Кравченко.

За його даними, "також підозрюваний причетний до підготовки російських інженерів та військовослужбовців, зокрема організації навчання екіпажів на тимчасово окупованих територіях України − у АР Крим та Херсонській області".

"Внаслідок такої співпраці російська федерація у 2023–2024 роках отримала понад 13 тисяч БПЛА "Герань-2" (російська назва для іранських "Shahed-136"), а також комплектуючі та обладнання загальною вартістю понад 324 млн доларів США. Надалі ці БПЛА передавали російській армії і вони використовувалися для ударів по території України", - вказав Кравченко.

Таким чином, Абдолла Мехрабі, діючи у змові з вищим військово-політичним керівництвом рф, умисно надав засоби та знаряддя для ведення агресивної війни проти України. Йому повідомлено про підозру у пособництві у веденні агресивної війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України)

- наголосив Кравченко.

Як зазначив Генпрокурор, "органи прокуратури системно і послідовно працюють над документуванням кожного воєнного злочину, підготовкою належної доказової бази та встановленням усіх причетних осіб − як безпосередніх виконавців, так і тих, хто забезпечує ворога технологіями".

"Працюємо далі", - підкреслив Кравченко.

Повідомлено про підозру російському "перевізнику" дронів з Ірану29.09.23, 13:20 • 133623 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніКримінал
Техніка
Війна в Україні
Руслан Кравченко
Шахед-136
Херсонська область
Крим
Україна
Іран