Удар рф по Краматорску в 2023 году - генералу кузовлёву заочно объявили подозрение

Прокуратура и Служба безопасности Украины заочно сообщили о подозрении российскому генерал-полковнику сергею кузовлеву - бывшему командующему южного военного округа рф. Ему инкриминируют удар по Краматорску в Донецкой области в июне 2023 года, сообщает УНН со ссылкой на СБУ.

Оккупанты запустили две крылатые ракеты "искандер-м" из ростовской области. Тогда погибло 13 мирных жителей, еще 56 получили ранения различной степени тяжести.

Также был разрушен объект общественного питания, повреждено более 120 частных домов, 4 учебных заведения и более десяти транспортных средств.

Как выяснило расследование, для наведения удара враг использовал информацию от завербованного местного жителя. По материалам СБУ предатель уже приговорен к пожизненному заключению с конфискацией имущества