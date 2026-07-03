Удар рф по Краматорску в 2023 году - генералу кузовлёву заочно объявили подозрение
Киев • УНН
СБУ и прокуратура заочно сообщили о подозрении российскому генерал-полковнику сергею кузовлёву за удар по Краматорску в июне 2023 года. Тогда погибло 13 гражданских, ещё 56 получили ранения.
Прокуратура и Служба безопасности Украины заочно сообщили о подозрении российскому генерал-полковнику сергею кузовлеву - бывшему командующему южного военного округа рф. Ему инкриминируют удар по Краматорску в Донецкой области в июне 2023 года, сообщает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
Оккупанты запустили две крылатые ракеты "искандер-м" из ростовской области. Тогда погибло 13 мирных жителей, еще 56 получили ранения различной степени тяжести.
Также был разрушен объект общественного питания, повреждено более 120 частных домов, 4 учебных заведения и более десяти транспортных средств.
Как выяснило расследование, для наведения удара враг использовал информацию от завербованного местного жителя. По материалам СБУ предатель уже приговорен к пожизненному заключению с конфискацией имущества
российскому генералу сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, соединенное с умышленным убийством). Санкция предусматривает лишение свободы от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.
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