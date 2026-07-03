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Спецслужбы рф массово вербуют украинцев - СБУ рассказала, как этого избежать

Киев • УНН

 • 610 просмотра

СБУ предупреждает, что рф массово вербует украинцев, выдавая себя за правоохранителей. С начала года раскрыты десятки попыток через мессенджеры и базы онлайн-магазинов.

Спецслужбы рф массово вербуют украинцев - СБУ рассказала, как этого избежать

российские спецслужбы продолжают вербовать украинцев "под чужим флагом". Они представляются сотрудниками СБУ и других правоохранительных органов Украины и под разными предлогами заставляют граждан готовить поджоги, теракты или другие преступления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали

С начала текущего года СБУ и Национальная полиция раскрыли десятки подобных попыток вербовки. Во время вербовки россияне представляются сотрудниками СБУ, Нацполиции и других правоохранительных органов. Они делают это с помощью мессенджеров или во время телефонных разговоров.

Также спецслужбы страны-агрессора используют клиентские базы интернет-магазинов для получения персональных данных потенциальной жертвы. Кроме того, они не гнушаются другими методами, а именно:

  • шантажируют уголовной ответственностью под вымышленными предлогами (например, за якобы "покупку медицинских препаратов на российских сайтах");
    • требуют деньги за закрытие несуществующих уголовных производств;
      • склоняют к поджогам административных зданий, автомобилей Сил обороны и т.д.

        Иногда российские кураторы требуют от потерпевших деньги для "избежания тюремного наказания". Обычно они просят перечислить средства на реквизиты врага или же передать наличными через курьера, якобы для "проверки подлинности", говорится в сообщении СБУ.

        Украинские спецслужбы призвали граждан быть бдительными.

        Если к Вам обращаются с такими "предложениями", Вы увидели подозрительные предметы и лица или же получили информацию о деятельности российских спецслужб, страницах в Интернете и соцсетях, которые они используют для вербовки, сообщайте об этом СБУ

        - резюмировали правоохранители.

        В СБУ заявили о разоблачении 11 человек, которые по заказу рф организовывали в Польше антиукраинские митинги. 9 из них — украинцы02.07.2026, 15:17 • 3410 просмотров

        Евгений Устименко

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