Спецслужбы рф массово вербуют украинцев - СБУ рассказала, как этого избежать

российские спецслужбы продолжают вербовать украинцев "под чужим флагом". Они представляются сотрудниками СБУ и других правоохранительных органов Украины и под разными предлогами заставляют граждан готовить поджоги, теракты или другие преступления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали

С начала текущего года СБУ и Национальная полиция раскрыли десятки подобных попыток вербовки. Во время вербовки россияне представляются сотрудниками СБУ, Нацполиции и других правоохранительных органов. Они делают это с помощью мессенджеров или во время телефонных разговоров.

Также спецслужбы страны-агрессора используют клиентские базы интернет-магазинов для получения персональных данных потенциальной жертвы. Кроме того, они не гнушаются другими методами, а именно:

шантажируют уголовной ответственностью под вымышленными предлогами (например, за якобы "покупку медицинских препаратов на российских сайтах");

требуют деньги за закрытие несуществующих уголовных производств;

склоняют к поджогам административных зданий, автомобилей Сил обороны и т.д.

Иногда российские кураторы требуют от потерпевших деньги для "избежания тюремного наказания". Обычно они просят перечислить средства на реквизиты врага или же передать наличными через курьера, якобы для "проверки подлинности", говорится в сообщении СБУ.

Украинские спецслужбы призвали граждан быть бдительными.

Если к Вам обращаются с такими "предложениями", Вы увидели подозрительные предметы и лица или же получили информацию о деятельности российских спецслужб, страницах в Интернете и соцсетях, которые они используют для вербовки, сообщайте об этом СБУ - резюмировали правоохранители.

В СБУ заявили о разоблачении 11 человек, которые по заказу рф организовывали в Польше антиукраинские митинги. 9 из них — украинцы