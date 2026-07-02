В СБУ заявили о разоблачении 11 человек, которые по заказу рф организовывали в Польше антиукраинские митинги. 9 из них — украинцы

$44.770.0250.980.06
ukenru
12:39 • 2698 просмотра
В Украине освободили от проверок предприятия, пострадавшие от ударов рф
Эксклюзив
11:56 • 8400 просмотра
рф после выборов в госдуму может объявить всеобщую мобилизацию, но победы у них не будет - эксперт
11:48 • 10590 просмотра
Жертвами атаки рф на Киев стали уже 20 человек
11:28 • 14498 просмотра
Дело о медицинской халатности врачей Odrex будут рассматривать в закрытом режиме из-за врачебной тайныPhoto
10:02 • 24603 просмотра
Экономика России держится из последних сил, Кремль уже не может скрывать последствия украинских атак Photo
08:51 • 20991 просмотра
Каллас в ответ на атаки рф инициирует новые санкции ЕС против организаций, поддерживающих российский ВПК
08:20 • 26921 просмотра
Украинские беспилотники атаковали Кстовский НПЗ - один из крупнейших в россии, завод горитVideo
2 июля, 07:01 • 26557 просмотра
В Киеве в связи с жертвами атаки рф объявили траур, под завалами многоэтажки ищут семью с 15-летней девушкойPhoto
2 июля, 02:15 • 46676 просмотра
Число погибших и раненых в Киеве возросло
2 июля, 00:05 • 35155 просмотра
Удар по подстанции скорой помощи в Киеве: пятеро медиков ранены, один в тяжелом состоянии
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+33°
2м/с
39%
744мм
Популярные новости
Франция одобрила рекордный оборонный бюджет с учетом уроков войны в Украине - Le Monde2 июля, 03:33 • 21617 просмотра
Ночная атака на Киев: число погибших возросло до восьми, 34 ранены - фоторепортажPhoto2 июля, 03:46 • 38138 просмотра
Ночная атака рф на Киев: 11 погибших, 56 пострадавших, есть пропавшие без вестиPhotoVideo2 июля, 05:21 • 42562 просмотра
Генштаб подтвердил поражение задействованного оккупантами железнодорожного моста и НПЗ в кстово2 июля, 06:28 • 28563 просмотра
Уже 17 погибших из-за атаки рф на КиевPhoto08:56 • 16266 просмотра
публикации
Самые интересные локации в Черкассах для короткой поездкиPhoto11:29 • 9214 просмотра
Дело о медицинской халатности врачей Odrex будут рассматривать в закрытом режиме из-за врачебной тайныPhoto11:28 • 14505 просмотра
Экономика России держится из последних сил, Кремль уже не может скрывать последствия украинских атак Photo10:02 • 24609 просмотра
БЭБ уничтожает отрасль, которая наполняет бюджет, пока Украина ищет деньги на оборону1 июля, 15:50 • 54732 просмотра
Европейская система ПВО: почему инновационные разработки не гарантируют быстрой реализации проектаPhoto
Эксклюзив
1 июля, 13:45 • 56083 просмотра
Актуальные люди
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Харьковская область
Запорожская область
Луганск
Трасса Киев-Одесса
Мост Патона (Киев)
Реклама
УНН Lite
Tinder сообщил о резком росте количества мэтчей во время ЧМ-202609:40 • 12327 просмотра
Осака поразила публику Уимблдона кимоно, вдохновленным фильмом "Убить Билла"Video30 июня, 07:59 • 68664 просмотра
Джастин Бибер неожиданно появился на драфте НХЛ и объявил первый выбор "Торонто"28 июня, 12:34 • 102944 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси могут пожениться уже в начале июля - что известно о возможной свадьбе27 июня, 12:51 • 116268 просмотра
Лось забрел в подъезд многоэтажки в Киеве - его вернули в лесVideo26 июня, 10:46 • 128231 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

В СБУ заявили о разоблачении 11 человек, которые по заказу рф организовывали в Польше антиукраинские митинги. 9 из них — украинцы

Киев • УНН

 • 1846 просмотра

Контрразведка СБУ совместно с польскими правоохранителями разоблачила группу из 11 лиц, которые по заказу рф организовали серию антиукраинских митингов в Варшаве и Вроцлаве. Участникам платили 100-200 долларов за участие.

В СБУ заявили о разоблачении 11 человек, которые по заказу рф организовывали в Польше антиукраинские митинги. 9 из них — украинцы

Контрразведка Службы безопасности совместно с правоохранительными органами Республики Польша раскрыла деятельность группы лиц, которая по заказу РФ организовала серию антиукраинских митингов в Польше в течение 2025-2026 годов, передает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

По данным Службы безопасности, речь идет о 5 псевдоакциях "протеста", инспирированных и оплаченных Кремлем в Варшаве и Вроцлаве.

Как выяснили правоохранители, организаторы заказных митингов предлагали по 100-200 долларов США за разовое участие в массовке.

По результатам международного расследования СБУ и Агентства внутренней безопасности Республики Польша, на территории ЕС раскрыто 11 лиц, причастных к оплаченным акциям. Среди них 2 граждан беларуси и 9 граждан Украины, которые находились на территории Евросоюза и были привлечены к организации мероприятий 

- говорится в сообщении.

РФ активизирует попытки разжечь антиукраинские настроения в Польше04.11.25, 06:21 • 6911 просмотров

В СБУ добавляют, что по указанию кураторов из Москвы организаторы подыскивали потенциальных участников заказных "митингов", инструктировали их, выдавали провокационные агитационные материалы и наличными рассчитывались за участие.

Организованные РФ уличные "протесты" в европейских городах были направлены на дискредитацию Украины на международной арене и подрыв общественно-политической ситуации в странах ЕС. В настоящее время все раскрытые депортированы в страны происхождения. Действиям фигурантов из Украины будет дана правовая оценка в зависимости от степени виновности каждого 

- указано в сообщении.

Продолжаются международные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех организаторов прокремлевских провокаций.

В Польше на протесте фермеров заметили одного из лидеров антиукраинской партии03.01.25, 19:34 • 26742 просмотра

Антонина Туманова

Война в Украине