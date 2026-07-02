В СБУ заявили о разоблачении 11 человек, которые по заказу рф организовывали в Польше антиукраинские митинги. 9 из них — украинцы
Киев • УНН
Контрразведка СБУ совместно с польскими правоохранителями разоблачила группу из 11 лиц, которые по заказу рф организовали серию антиукраинских митингов в Варшаве и Вроцлаве. Участникам платили 100-200 долларов за участие.
Контрразведка Службы безопасности совместно с правоохранительными органами Республики Польша раскрыла деятельность группы лиц, которая по заказу РФ организовала серию антиукраинских митингов в Польше в течение 2025-2026 годов, передает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
По данным Службы безопасности, речь идет о 5 псевдоакциях "протеста", инспирированных и оплаченных Кремлем в Варшаве и Вроцлаве.
Как выяснили правоохранители, организаторы заказных митингов предлагали по 100-200 долларов США за разовое участие в массовке.
По результатам международного расследования СБУ и Агентства внутренней безопасности Республики Польша, на территории ЕС раскрыто 11 лиц, причастных к оплаченным акциям. Среди них 2 граждан беларуси и 9 граждан Украины, которые находились на территории Евросоюза и были привлечены к организации мероприятий
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В СБУ добавляют, что по указанию кураторов из Москвы организаторы подыскивали потенциальных участников заказных "митингов", инструктировали их, выдавали провокационные агитационные материалы и наличными рассчитывались за участие.
Организованные РФ уличные "протесты" в европейских городах были направлены на дискредитацию Украины на международной арене и подрыв общественно-политической ситуации в странах ЕС. В настоящее время все раскрытые депортированы в страны происхождения. Действиям фигурантов из Украины будет дана правовая оценка в зависимости от степени виновности каждого
Продолжаются международные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех организаторов прокремлевских провокаций.
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