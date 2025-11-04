РФ активизирует попытки разжечь антиукраинские настроения в Польше

На фоне разговоров о возможных мирных переговорах по завершению российской войны против Украины фиксируется усиление психологических операций, направленных против Украины, на польской территории. Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных сил Польши в сети Х, передает УНН.

Подробности

В польском военном ведомстве сообщили, что москва ведет информационно-психологические операции против Украины, целью которых является посеять страх и создать представление о якобы "опасности", связанной с пребыванием украинцев в Польше.

"В Польше подстрекаются антиукраинские настроения" – отмечают в Генштабе ВС Польши.

Эти действия делятся на кинетические события (поджоги украинских автомобилей, закрытие антивоенных муралов) и интенсивную нарративную деятельность в Интернете – на порталах и аккаунтах лиц, пропагандирующих настроения ненависти к Украине. Рост антиукраинских настроений наблюдается в местах, где находятся узлы помощи по переправке оружия или поддержки воюющей Украины (например, Гдыня, Гданьск) - говорится в сообщении.

Генштаб ВС Польши отмечает, что в этом контексте москва эксплуатирует тему Волынской трагедии и пытается представить украинцев как большую угрозу для Польши, чем сама россия.

Цель таких манипуляций - вызвать тревогу, чтобы "польские граждане, желая вернуться в свою зону комфорта, могли давить на правительство, чтобы то принимало решения, противоречащие государственной политике".

В Генштабе ВС Польши подчеркивают, что "саботажные действия входят в сферу скоординированных действий российских служб", они призваны подрывать поддержку Украины" и способствовать агрессии россии.

Напомним

В Польше зафиксирован рост преступлений на почве ненависти к украинцам. С января по июль 2025 года полиция зарегистрировала 543 таких случая, что на 41% больше, чем в 2024 году.

