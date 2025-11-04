рф активізує спроби розпалити антиукраїнські настрої в Польщі

На тлі розмов про можливі мирні переговори щодо завершення російської війни проти України фіксується посилення психологічних операцій, спрямованих проти України, на польській території. Про це інформує Генеральний штаб Збройних сил Польщі у мережі Х, передає УНН.

Деталі

У польському військовому відомстві повідомили, що москва веде інформаційно-психологічні операції проти України, метою яких є посіяти страх і створити уявлення про нібито "небезпеку", пов’язану з перебуванням українців у Польщі.

"У Польщі підбурюються антиукраїнські настрої" – зазначають у Генштабі ЗС Польщі.

Ці дії поділяються на кінетичні події (підпали українських автомобілів, закриття антивоєнних муралів) та інтенсивну наративну діяльність в Інтернеті – на порталах та акаунтах осіб, які пропагують настрої ненависті до України. Зростання антиукраїнських настроїв спостерігається в місцях, де знаходяться вузли допомоги з переправлення зброї або підтримки воюючої України (наприклад, Гдиня, Гданськ) - йдеться у дописі.

Генштаб ЗС Польщі зауважує, що в цьому контексті москва експлуатує тему Волинської трагедії та намагається представити українців як більшу загрозу для Польщі, ніж сама росія.

Мета таких маніпуляцій - викликати тривогу, щоб "польські громадяни, бажаючи повернутися до своєї зони комфорту, могли тиснути на уряд, щоб той приймав рішення, що суперечать державній політиці".

У Генштабі ЗС Польщі наголошують, що "саботажні дії входять до сфери скоординованих дій російських служб", вони покликані підривати підтримку України" і сприяти агресії росії.

Нагадаємо

У Польщі зафіксовано зростання злочинів на ґрунті ненависті до українців. З січня по липень 2025 року поліція зареєструвала 543 таких випадки, що на 41% більше, ніж у 2024 році.

