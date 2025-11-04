ukenru
3 листопада, 17:51 • 15586 перегляди
Завтра у низці регіонів України вимикатимуть світло: коли і скільки черг
Ексклюзив
3 листопада, 16:38 • 45573 перегляди
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
3 листопада, 15:27 • 31841 перегляди
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Ексклюзив
3 листопада, 14:53 • 34683 перегляди
Пахне радянським минулим: економіст розповів, чому не варто скорочувати кількість аптек в Україні
3 листопада, 14:21 • 29830 перегляди
Що буде з допомогою Україні від ЄС у наступних роках і чи є зв'язок з МВФ - відповідь Єврокомісії
Ексклюзив
3 листопада, 14:12 • 37462 перегляди
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
3 листопада, 13:44 • 17852 перегляди
Чому графіки відключень світла можуть змінюватися протягом дня: у Міненерго дали роз'яснення
Ексклюзив
3 листопада, 13:00 • 15417 перегляди
Рівень вакцинації дітей в Україні залишається нижчим за рекомендований
3 листопада, 08:56 • 29567 перегляди
Зеленський підписав закон щодо бронювання працівників ОПК з проблемами з військовим обліком: які нові правила
3 листопада, 08:49 • 34084 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ і об'єктів логістки армії рф на Луганщині
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

рф активізує спроби розпалити антиукраїнські настрої в Польщі

Київ • УНН

 • 1238 перегляди

Генштаб Збройних Сил Польщі повідомляє про посилення психологічних операцій рф проти України на польській території. Метою є посіяти страх та створити уявлення про "небезпеку" перебування українців у Польщі.

рф активізує спроби розпалити антиукраїнські настрої в Польщі

На тлі розмов про можливі мирні переговори щодо завершення російської війни проти України фіксується посилення психологічних операцій, спрямованих проти України, на польській території. Про це інформує Генеральний штаб Збройних сил Польщі у мережі Х, передає УНН.

Деталі

У польському військовому відомстві повідомили, що москва веде інформаційно-психологічні операції проти України, метою яких є посіяти страх і створити уявлення про нібито "небезпеку", пов’язану з перебуванням українців у Польщі.

"У Польщі підбурюються антиукраїнські настрої" – зазначають у Генштабі ЗС Польщі.

Ці дії поділяються на кінетичні події (підпали українських автомобілів, закриття антивоєнних муралів) та інтенсивну наративну діяльність в Інтернеті – на порталах та акаунтах осіб, які пропагують настрої ненависті до України. Зростання антиукраїнських настроїв спостерігається в місцях, де знаходяться вузли допомоги з переправлення зброї або підтримки воюючої України (наприклад, Гдиня, Гданськ)

- йдеться у дописі.

Генштаб ЗС Польщі зауважує, що в цьому контексті москва експлуатує тему Волинської трагедії та намагається представити українців як більшу загрозу для Польщі, ніж сама росія.

Мета таких маніпуляцій - викликати тривогу, щоб "польські громадяни, бажаючи повернутися до своєї зони комфорту, могли тиснути на уряд, щоб той приймав рішення, що суперечать державній політиці".

У Генштабі ЗС Польщі наголошують, що "саботажні дії входять до сфери скоординованих дій російських служб", вони покликані підривати підтримку України" і сприяти агресії росії.

Нагадаємо

У Польщі зафіксовано зростання злочинів на ґрунті ненависті до українців. З січня по липень 2025 року поліція зареєструвала 543 таких випадки, що на 41% більше, ніж у 2024 році.

Ультраправі партії Європи невдоволені зростанням кількості українських чоловіків-біженців 29.10.25, 12:24 • 2377 переглядiв

Віта Зеленецька

