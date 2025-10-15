Генштаб підтвердив повторне ураження нафтового терміналу у Феодосії та удар по інших об'єктах окупантів

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження важливих об'єктів російських окупантів - повторне ураження нафтового терміналу у Феодосії у тимчасово окупованому Криму, а також ураження радіолокаційної станції у Криму, пункту управління дронами в Олешках на ТОТ Херсонської області та складу боєприпасів у районі Макіївки на ТОТ Донецької області, пише УНН.

Деталі

"Сили оборони України продовжують завдавати ударів по військових цілях та інших важливих об'єктах рф, послаблюючи наступальний та воєнно-економічний потенціал країни-агресора", - ідеться у повідомленні.

За уточненими даними, підтверджено повторне ураження в ніч на 13 жовтня 2025 року підприємства "Морской нєфтяной тєрмінал" у тимчасово окупованій Феодосії, ТОТ АР Крим. Пошкоджено 16 резервуарів з пальним, що вціліли після попередньої атаки. На території підприємства триває масштабна пожежа - повідомили у Генштабі.

Нафтовий термінал у Феодосії, як вказано, є важливою логістичною ланкою в постачанні російських військ пально-мастильними матеріалами. Загальний об’єм нафтопродуктів, що могли зберігатися в резерварах, становить близько 193 тис. куб. м.

Крім того, в ніч на 14 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили радіолокаційну станцію РЛС П-18 в Красній Поляні (ТОТ АР Крим), пункт управління БпЛА в Олешках (ТОТ Херсонської області) та склад боєприпасів у районі Макіївки (ТОТ Донецької області) - зазначили у Генштабі.

"Реалізація заходів, спрямованих на припинення збройної агресії рф проти України, триває. Далі буде… Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

Дрони атакували нафтобазу у Феодосії та аеродром "Саки" в Криму