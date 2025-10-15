$41.610.01
Генштаб підтвердив повторне ураження нафтового терміналу у Феодосії та удар по інших об'єктах окупантів
05:48 • 7688 перегляди
86 зі 113 дронів знешкоджено над Україною під час нічної атаки рф
14 жовтня, 23:34 • 11101 перегляди
Уряд закликає громади не поспішати з опалювальним сезоном, зберігаючи ресурси - Кулеба
14 жовтня, 19:16 • 28659 перегляди
Зеленський на зустрічі у Вашингтоні проситиме про постачання Україні ракет Tomahawk - Трамп
Ексклюзив
14 жовтня, 15:21 • 59040 перегляди
Розлучення через "Дію": в Мінцифрі пояснили, як це відбуватиметься й на кого розраховано
14 жовтня, 15:17 • 52226 перегляди
США очікують завтра важливе оголошення щодо постачання зброї Україні - Вітакер
14 жовтня, 15:00 • 46937 перегляди
Громадянство припинено: Труханов отримав паспорт рф у 2015 році - СБУ
14 жовтня, 13:31 • 79768 перегляди
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси
Ексклюзив
14 жовтня, 13:02 • 27285 перегляди
В Україні зростає кількість звернень щодо домашнього насильства: Уповноважена з гендерної політики назвали причину
Ексклюзив
14 жовтня, 12:47 • 61779 перегляди
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
Генштаб підтвердив повторне ураження нафтового терміналу у Феодосії та удар по інших об'єктах окупантів

Київ • УНН

 • 1166 перегляди

Генштаб ЗСУ підтвердив повторне ураження нафтового терміналу у Феодосії, пошкодивши 16 резервуарів з пальним. Також було уражено радіолокаційну станцію в Красній Поляні, пункт управління дронами в Олешках та склад боєприпасів у районі Макіївки.

Генштаб підтвердив повторне ураження нафтового терміналу у Феодосії та удар по інших об'єктах окупантів

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження важливих об'єктів російських окупантів - повторне ураження нафтового терміналу у Феодосії у тимчасово окупованому Криму, а також ураження радіолокаційної станції у Криму, пункту управління дронами в Олешках на ТОТ Херсонської області та складу боєприпасів у районі Макіївки на ТОТ Донецької області, пише УНН.

Деталі

"Сили оборони України продовжують завдавати ударів по військових цілях та інших важливих об'єктах рф, послаблюючи наступальний та воєнно-економічний потенціал країни-агресора", - ідеться у повідомленні. 

За уточненими даними, підтверджено повторне ураження в ніч на 13 жовтня 2025 року підприємства "Морской нєфтяной тєрмінал" у тимчасово окупованій Феодосії, ТОТ АР Крим. Пошкоджено 16 резервуарів з пальним, що вціліли після попередньої атаки. На території підприємства триває масштабна пожежа

- повідомили у Генштабі.

Нафтовий термінал у Феодосії, як вказано, є важливою логістичною ланкою в постачанні російських військ пально-мастильними матеріалами. Загальний об’єм нафтопродуктів, що могли зберігатися в резерварах, становить близько 193 тис. куб. м.

Крім того, в ніч на 14 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили радіолокаційну станцію РЛС П-18 в Красній Поляні (ТОТ АР Крим), пункт управління БпЛА в Олешках (ТОТ Херсонської області) та склад боєприпасів у районі Макіївки (ТОТ Донецької області)

- зазначили у Генштабі.

"Реалізація заходів, спрямованих на припинення збройної агресії рф проти України, триває. Далі буде… Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Донецька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Макіївка
Збройні сили України
Олешки
Феодосія
Херсонська область
Крим
Україна