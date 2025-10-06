Дрони атакували нафтобазу у Феодосії та аеродром "Саки" в Криму

У ніч на понеділок, 6 жовтня, дрони атакували тимчасово окупований Крим. Про це повідомляє УНН із посиланням на "Кримський вітер".

Зазначається, що у Феодосії було потрапляння по нафтобазі.

На феодосійському нафтоналивному терміналі вибухнув черговий резервуар з паливом. ... Заграву пожежі на нафтобазі у Феодосії видно з відстані понад 30 кілометрів. ... Цю пожежу на нафтовому терміналі у Феодосії швидко загасити не вдасться