Дрони атакували нафтобазу у Феодосії та аеродром "Саки" в Криму

Київ • УНН

 • 620 перегляди

У ніч на 6 жовтня дрони атакували тимчасово окупований Крим. Зафіксовано влучання по нафтобазі у Феодосії, а також вибухи на аеродромі "Саки".

Дрони атакували нафтобазу у Феодосії та аеродром "Саки" в Криму

У ніч на понеділок, 6 жовтня, дрони атакували тимчасово окупований Крим. Про це повідомляє УНН із посиланням на "Кримський вітер".

Деталі

Зазначається, що у Феодосії було потрапляння по нафтобазі.

На феодосійському нафтоналивному терміналі вибухнув черговий резервуар з паливом. ... Заграву пожежі на нафтобазі у Феодосії видно з відстані понад 30 кілометрів. ... Цю пожежу на нафтовому терміналі у Феодосії швидко загасити не вдасться

- йдеться у повідомленні.

Крім того, вказується, що під ударом опинився також аеродром "Саки" в Новофедорівці. Там починаючи з 00:23 прогриміли вибухи, а незабаром стало відомо про роботу ППО по безпілотниках.

Нагадаємо

Через брак пального в окупованому Криму скорочують маршрути громадського транспорту. Дефіцит сягає 56% від потреби, а пальне видають лімітовано.

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніПодії
Феодосія
Крим