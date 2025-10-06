Дрони атакували нафтобазу у Феодосії та аеродром "Саки" в Криму
Київ • УНН
У ніч на 6 жовтня дрони атакували тимчасово окупований Крим. Зафіксовано влучання по нафтобазі у Феодосії, а також вибухи на аеродромі "Саки".
У ніч на понеділок, 6 жовтня, дрони атакували тимчасово окупований Крим. Про це повідомляє УНН із посиланням на "Кримський вітер".
Деталі
Зазначається, що у Феодосії було потрапляння по нафтобазі.
На феодосійському нафтоналивному терміналі вибухнув черговий резервуар з паливом. ... Заграву пожежі на нафтобазі у Феодосії видно з відстані понад 30 кілометрів. ... Цю пожежу на нафтовому терміналі у Феодосії швидко загасити не вдасться
Крім того, вказується, що під ударом опинився також аеродром "Саки" в Новофедорівці. Там починаючи з 00:23 прогриміли вибухи, а незабаром стало відомо про роботу ППО по безпілотниках.
Нагадаємо
Через брак пального в окупованому Криму скорочують маршрути громадського транспорту. Дефіцит сягає 56% від потреби, а пальне видають лімітовано.
