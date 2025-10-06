Дроны атаковали нефтебазу в Феодосии и аэродром "Саки" в Крыму

В ночь на понедельник, 6 октября, дроны атаковали временно оккупированный Крым. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Крымский ветер".

Подробности

Отмечается, что в Феодосии было попадание по нефтебазе.

На феодосийском нефтеналивном терминале взорвался очередной резервуар с топливом. ... Зарево пожара на нефтебазе в Феодосии видно с расстояния более 30 километров. ... Этот пожар на нефтяном терминале в Феодосии быстро потушить не удастся - говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что под ударом оказался также аэродром "Саки" в Новофедоровке. Там начиная с 00:23 прогремели взрывы, а вскоре стало известно о работе ПВО по беспилотникам.

Напомним

Из-за нехватки горючего в оккупированном Крыму сокращают маршруты общественного транспорта. Дефицит достигает 56% от потребности, а горючее выдают лимитировано.

Украина может осуществить воздушную атаку или высадку десанта на Крым в этом году - военный аналитик Sky News