Дроны атаковали нефтебазу в Феодосии и аэродром "Саки" в Крыму
Киев • УНН
В ночь на 6 октября дроны атаковали временно оккупированный Крым. Зафиксированы попадания по нефтебазе в Феодосии, а также взрывы на аэродроме "Саки".
В ночь на понедельник, 6 октября, дроны атаковали временно оккупированный Крым. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Крымский ветер".
Подробности
Отмечается, что в Феодосии было попадание по нефтебазе.
На феодосийском нефтеналивном терминале взорвался очередной резервуар с топливом. ... Зарево пожара на нефтебазе в Феодосии видно с расстояния более 30 километров. ... Этот пожар на нефтяном терминале в Феодосии быстро потушить не удастся
Кроме того, указывается, что под ударом оказался также аэродром "Саки" в Новофедоровке. Там начиная с 00:23 прогремели взрывы, а вскоре стало известно о работе ПВО по беспилотникам.
Напомним
Из-за нехватки горючего в оккупированном Крыму сокращают маршруты общественного транспорта. Дефицит достигает 56% от потребности, а горючее выдают лимитировано.
