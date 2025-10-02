Украина может осуществить воздушную атаку или высадку десанта на Крым в этом году - военный аналитик Sky News

Украина может осуществить воздушную атаку или высадку морского десанта на временно оккупированный Крым, чтобы вывести россиян из равновесия. Такое мнение высказал военный аналитик Sky News Майкл Кларк, передает УНН.

Детали

Кларк прокомментировал, чего еще можно ожидать от Украины относительно атак до наступления зимы.

Военный аналитик Кларк отметил, что к концу месяца погода станет холодной, дождливой и грязной, но, по его мнению, у украинцев еще могут быть какие-то планы.

Украинцы любят преподносить сюрпризы. Они знают, что это влияет не только на россиян на передовой, но и на восприятие Западом того, как обстоят дела в Украине - высказал свое мнение Кларк.

Он добавил, что недавно Украина атаковала ряд радиолокационных станций и объектов противовоздушной обороны, в частности в Крыму.

Вы можете создать пробел в завесе противовоздушной обороны, а затем захотеть вставить что-то в этот пробел, чтобы получить что-то еще более ценное - отметил Кларк.

По его словам, это может быть "какая-то масштабная атака на Крым", например, воздушная атака или высадка морского десанта, чтобы где-то выбить россиян из колеи.

Военный аналитик отметил, что учитывая то, что украинцы сейчас имеют с точки зрения глубоких ударов, даже удар по Керченскому мосту, соединяющему Крым с россией, может быть не исключен.

Дополнение

В сентябре украинские разведчики нанесли удар по двум стратегическим объектам противовоздушной обороны россии во временно оккупированном Крыму.