Украина может осуществить воздушную атаку или высадку десанта на Крым в этом году - военный аналитик Sky News

05:53 • 4046 просмотра
США предоставят Украине разведданные для дипстрайков внутри рф - WSJ
05:30 • 11885 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto
03:16 • 11443 просмотра
ЕС готовит более жесткие санкции против России - фон дер Ляйен
1 октября, 23:57 • 16018 просмотра
Силы обороны рассекли "Добропольский выступ" и продвинулись до 1400 м - СырскийPhoto
1 октября, 17:21 • 34768 просмотра
В Черниговской области вводят графики почасовых отключений света
Эксклюзив
1 октября, 15:19 • 43690 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
1 октября, 14:16 • 29905 просмотра
"Будут неспособны достаточно быстро реагировать на любое обострение и на проблемы": политолог оценил, как шатдаун в США может повлиять на Украину
Эксклюзив
1 октября, 12:21 • 50471 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
1 октября, 10:38 • 26009 просмотра
Вениславский объяснил, чем полезно для государства разрешение на выезд из Украины мужчин до 22 лет и как оно повлияло на мобилизацию
1 октября, 09:34 • 23454 просмотра
Президент поручил полную проверку после гибели 9 человек из-за непогоды в ОдессеPhoto
ВСУ зачистили Новое Шахово и отбросили врага в Донецкой области, РФ продвинулась в Запорожской области - DeepStatePhoto1 октября, 21:27 • 12472 просмотра
россияне на ВОТ переводят насосные станции на забор воды прямо из водоемов1 октября, 23:36 • 4798 просмотра
Боевые медики получили упрощенный доступ к работе в гражданской медицине и новой специальности01:45 • 3624 просмотра
На Буковине выявили контрабанду премиального французского вина почти на 1,6 миллионаPhoto02:33 • 8798 просмотра
Ветераны смогут подать заявление на удостоверение участника боевых действий в ЦПАУ: правительство изменило процедуру03:06 • 8072 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto05:30 • 11885 просмотра
Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно Степану Чубенко: кто он и что случилось с его убийцамиPhoto1 октября, 13:07 • 34844 просмотра
Цены на лекарства растут, доверие падает: почему "Дарница" проигрывает битву за потребителя1 октября, 11:02 • 34727 просмотра
УНН Lite
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 41437 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 50381 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 33506 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16 • 36481 просмотра
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов30 сентября, 09:59 • 46200 просмотра
Украина может осуществить воздушную атаку или высадку десанта на Крым в этом году - военный аналитик Sky News

Киев • УНН

 • 1166 просмотра

Военный аналитик Sky News Майкл Кларк считает, что Украина может осуществить масштабную атаку на Крым до наступления зимы. Это может быть воздушная атака или высадка морского десанта, чтобы вывести россиян из равновесия.

Украина может осуществить воздушную атаку или высадку десанта на Крым в этом году - военный аналитик Sky News

Украина может осуществить воздушную атаку или высадку морского десанта на временно оккупированный Крым, чтобы вывести россиян из равновесия. Такое мнение высказал военный аналитик Sky News Майкл Кларк, передает УНН.

Детали

Кларк прокомментировал, чего еще можно ожидать от Украины относительно атак до наступления зимы.

Военный аналитик Кларк отметил, что к концу месяца погода станет холодной, дождливой и грязной, но, по его мнению, у украинцев еще могут быть какие-то планы.

Украинцы любят преподносить сюрпризы. Они знают, что это влияет не только на россиян на передовой, но и на восприятие Западом того, как обстоят дела в Украине

- высказал свое мнение Кларк.

Он добавил, что недавно Украина атаковала ряд радиолокационных станций и объектов противовоздушной обороны, в частности в Крыму.

Вы можете создать пробел в завесе противовоздушной обороны, а затем захотеть вставить что-то в этот пробел, чтобы получить что-то еще более ценное

- отметил Кларк.

По его словам, это может быть "какая-то масштабная атака на Крым", например, воздушная атака или высадка морского десанта, чтобы где-то выбить россиян из колеи.

Военный аналитик отметил, что учитывая то, что украинцы сейчас имеют с точки зрения глубоких ударов, даже удар по Керченскому мосту, соединяющему Крым с россией, может быть не исключен.

Дополнение

В сентябре украинские разведчики нанесли удар по двум стратегическим объектам противовоздушной обороны россии во временно оккупированном Крыму.

Анна Мурашко

