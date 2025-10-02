Україна може здійснити повітряну атаку або висадку десанту на Крим цього року - військовий аналітик Sky News

Україна може здійснити повітряну атаку або висадку морського десанту на тимчасово окупований Крим, щоб вивести росіян з рівноваги. Таку думку висловив військовий аналітик Sky News Майкл Кларк, передає УНН.

Деталі

Кларк прокоментував, чого ще можна очікувати від України щодо атак до настання зими.

Військовий аналітик Кларк зазначив, що до кінця місяця погода стане холодною, дощовою та брудною, але, на його думку, в українців ще можуть бути якісь плани.

Українці люблять підносити сюрпризи. Вони знають, що це впливає не лише на росіян на передовій, а й на сприйняття Заходом того, як справи в Україні - висловив свою думку Кларк.

Він додав, що нещодавно Україна атакувала низку радіолокаційних станцій та об'єктів протиповітряної оборони, зокрема в Криму.

Ви можете створити прогалину в завісі протиповітряної оборони, а потім захотіти вставити щось у цю прогалину, щоб отримати щось ще цінніше - зазначив Кларк.

За його словами, це може бути "якась масштабна атака на Крим", наприклад, повітряна атака або висадка морського десанту, щоб десь вибити росіян з колії.

Військовий аналітик зауважив, що враховуючи те, що українці зараз мають з точки зору глибоких ударів, навіть удар по Керченському мосту, що з'єднує Крим з росією, може бути не виключеним.

Доповнення

У вересні українські розвідники завдали удару по двох стратегічних об’єктах протиповітряної оборони росії у тимчасово окупованому Криму.