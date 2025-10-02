Україна може здійснити повітряну атаку або висадку десанту на Крим цього року - військовий аналітик Sky News

$41.220.08
06:36 • 2464 перегляди
Модернізація російських ракет випереджає українську систему захисту Patriot - Financial Times
05:53 • 5512 перегляди
США нададуть Україні розвіддані для діпстрайків всередині рф - WSJ
05:30 • 13380 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo
03:16 • 12181 перегляди
ЄС готує жорсткіші санкції проти росії - Фон дер Ляєн
1 жовтня, 23:57 • 16683 перегляди
Сили оборони розсікли "Добропільський виступ" і просунулися до 1400 м - СирськийPhoto
1 жовтня, 17:21 • 35237 перегляди
На Чернігівщині вводять графіки погодинних відключень світла
Ексклюзив
1 жовтня, 15:19 • 44497 перегляди
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
1 жовтня, 14:16 • 30058 перегляди
“Будуть неспроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми”: політолог оцінив, як шатдаун у США може вплинути на Україну
Ексклюзив
1 жовтня, 12:21 • 51041 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
1 жовтня, 10:38 • 26026 перегляди
Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію
росіяни на ТОТ переводять насосні станції на забір води прямо з водойм 1 жовтня, 23:36
Бойові медики отримали спрощений доступ до роботи в цивільній медицині та нової спеціальності 01:45
На Буковині виявили контрабанду преміального французького вина майже на 1,6 мільйона. 02:33
Ветерани зможуть подати заяву на посвідчення учасника бойових дій у ЦНАПі: уряд змінив процедуру 03:06
Україну накрила потужна магнітна буря: прогноз на найближчі дні 05:59
День учителя 2025: що подарувати педагогу 07:31
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій 05:30
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
1 жовтня, 15:19
Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно Степанові Чубенку: хто він і що сталось з його вбивцями 1 жовтня, 13:07
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
Ексклюзив
1 жовтня, 12:21
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Володимир Зеленський
Метте Фредеріксен
Антоніу Кошта
Україна
Київська область
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Копенгаген
УНН Lite
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді 1 жовтня, 09:58
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візку 1 жовтня, 07:33
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди 30 вересня, 18:48
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані 30 вересня, 14:16
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів 30 вересня, 09:59
Іскандер (ОТРК)
Financial Times
MIM-104 Patriot
Х-47М2 «Кинджал»
IRIS-T

Україна може здійснити повітряну атаку або висадку десанту на Крим цього року - військовий аналітик Sky News

Київ • УНН

 • 1396 перегляди

Військовий аналітик Sky News Майкл Кларк вважає, що Україна може здійснити масштабну атаку на Крим до настання зими. Це може бути повітряна атака або висадка морського десанту, щоб вивести росіян з рівноваги.

Україна може здійснити повітряну атаку або висадку десанту на Крим цього року - військовий аналітик Sky News

Україна може здійснити повітряну атаку або висадку морського десанту на тимчасово окупований Крим, щоб вивести росіян з рівноваги. Таку думку висловив військовий аналітик Sky News Майкл Кларк, передає УНН.

Деталі

Кларк прокоментував, чого ще можна очікувати від України щодо атак до настання зими.

Військовий аналітик Кларк зазначив, що до кінця місяця погода стане холодною, дощовою та брудною, але, на його думку, в українців ще можуть бути якісь плани.

Українці люблять підносити сюрпризи. Вони знають, що це впливає не лише на росіян на передовій, а й на сприйняття Заходом того, як справи в Україні

- висловив свою думку Кларк.

Він додав, що нещодавно Україна атакувала низку радіолокаційних станцій та об'єктів протиповітряної оборони, зокрема в Криму.

Ви можете створити прогалину в завісі протиповітряної оборони, а потім захотіти вставити щось у цю прогалину, щоб отримати щось ще цінніше

- зазначив Кларк.

За його словами, це може бути "якась масштабна атака на Крим", наприклад, повітряна атака або висадка морського десанту, щоб десь вибити росіян з колії.

Військовий аналітик зауважив, що враховуючи те, що українці зараз мають з точки зору глибоких ударів, навіть удар по Керченському мосту, що з'єднує Крим з росією, може бути не виключеним.

Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом 28.08.25, 18:40

Доповнення

У вересні українські розвідники завдали удару по двох стратегічних об’єктах протиповітряної оборони росії у тимчасово окупованому Криму.

Анна Мурашко

