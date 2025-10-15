Генштаб подтвердил повторное поражение нефтяного терминала в Феодосии и удар по другим объектам оккупантов

$41.610.01
48.130.03
ukenru
05:48 • 5848 просмотра
86 из 113 дронов обезврежены над Украиной во время ночной атаки рф
14 октября, 23:34 • 8596 просмотра
Правительство призывает общины не спешить с отопительным сезоном, сохраняя ресурсы - Кулеба
14 октября, 19:16 • 27030 просмотра
Зеленский на встрече в Вашингтоне будет просить о поставках Украине ракет Tomahawk - Трамп
Эксклюзив
14 октября, 15:21 • 57494 просмотра
Развод через "Дію": в Минцифры объяснили, как это будет происходить и на кого рассчитано
14 октября, 15:17 • 51079 просмотра
США ожидают завтра важного объявления о поставках оружия Украине - Уиттакер
14 октября, 15:00 • 46437 просмотра
Гражданство прекращено: Труханов получил паспорт рф в 2015 году - СБУ
14 октября, 13:31 • 78049 просмотра
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы
Эксклюзив
14 октября, 13:02 • 27246 просмотра
В Украине растет количество обращений по поводу домашнего насилия: Уполномоченная по гендерной политике назвала причину
Эксклюзив
14 октября, 12:47 • 60363 просмотра
Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов
14 октября, 12:39 • 15558 просмотра
Зеленский подписал указ о некоторых лицах с российским гражданством: о ком идет речь
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2м/с
85%
754мм
Популярные новости
ЦПД: статья якобы Frankfurter Allgemeine Zeitung о "внутренней войне" в Украине - фейк14 октября, 23:02 • 31823 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 38481 просмотра
Мошенники предлагают "легкий заработок" в соцсетях: как защититься01:08 • 28771 просмотра
Жестокие столкновения в Газе: ХАМАС совершил публичную казнь восьми человек - CNN01:39 • 47634 просмотра
Легендарные «ангелы» Victoria’s Secret снова на подиуме: когда и где смотреть шоуVideo05:50 • 15853 просмотра
публикации
Легендарные «ангелы» Victoria’s Secret снова на подиуме: когда и где смотреть шоуVideo05:50 • 16221 просмотра
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы14 октября, 13:31 • 78030 просмотра
Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов
Эксклюзив
14 октября, 12:47 • 60344 просмотра
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях
Эксклюзив
14 октября, 11:53 • 50306 просмотра
Топ чаев, которые помогут снять напряжение после насыщенного дняPhoto13 октября, 13:30 • 87421 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Юлия Свириденко
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Вашингтон
Великобритания
Китай
Реклама
УНН Lite
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 38765 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 29060 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 31076 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 39767 просмотра
16-летняя дочь Тайсона Фьюри обручилась: Пэрис Фьюри защитила выбор дочери13 октября, 15:15 • 43829 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Instagram
YouTube
ТикТок
Шахед-136

Генштаб подтвердил повторное поражение нефтяного терминала в Феодосии и удар по другим объектам оккупантов

Киев • УНН

 • 742 просмотра

Генштаб ВСУ подтвердил повторное поражение нефтяного терминала в Феодосии, повредив 16 резервуаров с горючим. Также была поражена радиолокационная станция в Красной Поляне, пункт управления дронами в Олешках и склад боеприпасов в районе Макеевки.

Генштаб подтвердил повторное поражение нефтяного терминала в Феодосии и удар по другим объектам оккупантов

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение важных объектов российских оккупантов - повторное поражение нефтяного терминала в Феодосии во временно оккупированном Крыму, а также поражение радиолокационной станции в Крыму, пункта управления дронами в Олешках на ВОТ Херсонской области и склада боеприпасов в районе Макеевки на ВОТ Донецкой области, пишет УНН.

Детали

"Силы обороны Украины продолжают наносить удары по военным целям и другим важным объектам рф, ослабляя наступательный и военно-экономический потенциал страны-агрессора", - говорится в сообщении.

По уточненным данным, подтверждено повторное поражение в ночь на 13 октября 2025 года предприятия "Морской нефтяной терминал" во временно оккупированной Феодосии, ВОТ АР Крым. Повреждено 16 резервуаров с горючим, уцелевшие после предыдущей атаки. На территории предприятия продолжается масштабный пожар

- сообщили в Генштабе.

Нефтяной терминал в Феодосии, как указано, является важным логистическим звеном в снабжении российских войск горюче-смазочными материалами. Общий объем нефтепродуктов, которые могли храниться в резервуарах, составляет около 193 тыс. куб. м.

Кроме того, в ночь на 14 октября подразделения Сил обороны Украины поразили радиолокационную станцию РЛС П-18 в Красной Поляне (ВОТ АР Крым), пункт управления БпЛА в Олешках (ВОТ Херсонской области) и склад боеприпасов в районе Макеевки (ВОТ Донецкой области)

- отметили в Генштабе.

"Реализация мер, направленных на прекращение вооруженной агрессии рф против Украины, продолжается. Продолжение следует… Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.

Дроны атаковали нефтебазу в Феодосии и аэродром "Саки" в Крыму06.10.25, 04:24 • 5060 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Донецкая область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Макеевка
Вооруженные силы Украины
Олешки
Феодосия
Херсонская область
Крым
Украина