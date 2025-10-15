Генштаб подтвердил повторное поражение нефтяного терминала в Феодосии и удар по другим объектам оккупантов
Киев • УНН
Генштаб ВСУ подтвердил повторное поражение нефтяного терминала в Феодосии, повредив 16 резервуаров с горючим. Также была поражена радиолокационная станция в Красной Поляне, пункт управления дронами в Олешках и склад боеприпасов в районе Макеевки.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение важных объектов российских оккупантов - повторное поражение нефтяного терминала в Феодосии во временно оккупированном Крыму, а также поражение радиолокационной станции в Крыму, пункта управления дронами в Олешках на ВОТ Херсонской области и склада боеприпасов в районе Макеевки на ВОТ Донецкой области, пишет УНН.
Детали
"Силы обороны Украины продолжают наносить удары по военным целям и другим важным объектам рф, ослабляя наступательный и военно-экономический потенциал страны-агрессора", - говорится в сообщении.
По уточненным данным, подтверждено повторное поражение в ночь на 13 октября 2025 года предприятия "Морской нефтяной терминал" во временно оккупированной Феодосии, ВОТ АР Крым. Повреждено 16 резервуаров с горючим, уцелевшие после предыдущей атаки. На территории предприятия продолжается масштабный пожар
Нефтяной терминал в Феодосии, как указано, является важным логистическим звеном в снабжении российских войск горюче-смазочными материалами. Общий объем нефтепродуктов, которые могли храниться в резервуарах, составляет около 193 тыс. куб. м.
Кроме того, в ночь на 14 октября подразделения Сил обороны Украины поразили радиолокационную станцию РЛС П-18 в Красной Поляне (ВОТ АР Крым), пункт управления БпЛА в Олешках (ВОТ Херсонской области) и склад боеприпасов в районе Макеевки (ВОТ Донецкой области)
"Реализация мер, направленных на прекращение вооруженной агрессии рф против Украины, продолжается. Продолжение следует… Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.
