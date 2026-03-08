росіяни намагаються відновини Старобешівську ТЕС
Київ • УНН
На Старобешівській ТЕС розпочали активний пошук робітників через окупаційні структури. Станція забезпечує енергією логістику та військові об'єкти ворога.
На Старобешівській ТЕС на окупованій частині Донеччини розпочали масовий набір персоналу. У Центрі національного спротиву повідомили, що оголошення про вакансії поширюють серед окупаційних структур, передає УНН.
Деталі
За інформацією джерел ЦНС, керівництво станції розпочало масовий набір працівників. Відділ кадрів АТ "Інфраструктурні проєкти" розповсюджує оголошення серед окупаційних структур про розширення штату: шукають зварювальників, газорізальників, машиністів, водіїв та слюсарів"
Кандидатам пропонують високі зарплати, безкоштовне харчування, підвіз до місця роботи та повний соціальний пакет.
Старобешівська ТЕС — одна з ключових електростанцій окупованої частини Донеччини. Її встановлена потужність становить близько 2300 МВт, а фактична генерація до війни перевищувала 1400 МВт. Водночас станція неодноразово зазнавала пошкоджень упродовж війни. Особливо суттєві удари по енергетичній інфраструктурі в цьому районі фіксувалися у 2025 році.
Крім того, Старобешівська ТЕС підключена до ключових магістральних ліній електропередач, які живлять енергетичний вузол Донецьк — Макіївка — Харцизьк — Ясинувата. Через ці підстанції електроенергія надходить не лише до житлових районів, а й до важливої інфраструктури, зокрема залізничних вузлів та промислових підприємств, які забезпечують логістику та функціонування військових обʼєктів на ТОТ Донецької області
Нагадаємо
Україна відновила експорт електроенергії до європейських країн, однак йдеться про невеликі обсяги, які використовуються для балансування енергосистеми.