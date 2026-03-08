росіяни намагаються відновини Старобешівську ТЕС

$43.810.0050.900.00
ukenru
14:42 • 8446 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
12:28 • 23040 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 19398 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
8 березня, 08:41 • 19627 перегляди
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
8 березня, 08:15 • 20281 перегляди
"Ваші сила і роль - це не один день" - Зеленський привітав українок з 8 березняPhoto
Ексклюзив
7 березня, 13:30 • 34532 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
7 березня, 12:32 • 77217 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
7 березня, 10:22 • 43173 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
7 березня, 10:06 • 43152 перегляди
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
6 березня, 23:10 • 58415 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+5°
0.6м/с
70%
762мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
росія атакувала Україну 117 БПЛА та 2 балістичними ракетами - збито 98 дронівPhoto8 березня, 07:40 • 7028 перегляди
На Харківщині росіяни атакували рятувальників ДСНС під час гасіння пожежіPhoto8 березня, 07:56 • 8676 перегляди
Сибіга прокоментував затримання Швецією вантажного судна Caffa 8 березня, 09:43 • 9954 перегляди
США розглядають план захоплення іранського острова Харк - чим він важливий8 березня, 10:23 • 20824 перегляди
ОАЕ вперше атакували Іран - пошкоджений опріснювальний завод11:40 • 8182 перегляди
Публікації
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності12:28 • 23056 перегляди
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 65651 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 72246 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50 • 101332 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 6 березня, 11:16 • 65477 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Олександр Сирський
Дональд Трамп
Дональд Туск
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Тегеран
Реклама
УНН Lite
Фільми про силу жінок: 5 культових стрічок, які варто переглянути до 8 березняVideo13:08 • 5480 перегляди
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"7 березня, 13:15 • 23921 перегляди
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"7 березня, 12:43 • 26712 перегляди
Tinder погодився виплатити $60,5 млн у позові про дискримінацію за віком7 березня, 09:47 • 28017 перегляди
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесіPhoto6 березня, 18:52 • 28826 перегляди
Актуальне
Техніка
Золото
Дипломатка
Іскандер (ОТРК)
Financial Times

росіяни намагаються відновини Старобешівську ТЕС

Київ • УНН

 • 1796 перегляди

На Старобешівській ТЕС розпочали активний пошук робітників через окупаційні структури. Станція забезпечує енергією логістику та військові об'єкти ворога.

росіяни намагаються відновини Старобешівську ТЕС

На Старобешівській ТЕС на окупованій частині Донеччини розпочали масовий набір персоналу. У Центрі національного спротиву повідомили, що оголошення про вакансії поширюють серед окупаційних структур, передає УНН.

Деталі

За інформацією джерел ЦНС, керівництво станції розпочало масовий набір працівників. Відділ кадрів АТ "Інфраструктурні проєкти" розповсюджує оголошення серед окупаційних структур про розширення штату: шукають зварювальників, газорізальників, машиністів, водіїв та слюсарів"

- йдеться у дописі

Кандидатам пропонують високі зарплати, безкоштовне харчування, підвіз до місця роботи та повний соціальний пакет.

Старобешівська ТЕС — одна з ключових електростанцій окупованої частини Донеччини. Її встановлена потужність становить близько 2300 МВт, а фактична генерація до війни перевищувала 1400 МВт. Водночас станція неодноразово зазнавала пошкоджень упродовж війни. Особливо суттєві удари по енергетичній інфраструктурі в цьому районі фіксувалися у 2025 році.

Крім того, Старобешівська ТЕС підключена до ключових магістральних ліній електропередач, які живлять енергетичний вузол Донецьк — Макіївка — Харцизьк — Ясинувата. Через ці підстанції електроенергія надходить не лише до житлових районів, а й до важливої інфраструктури, зокрема залізничних вузлів та промислових підприємств, які забезпечують логістику та функціонування військових обʼєктів на ТОТ Донецької області

- наголошують у центрі національного спротиву

Нагадаємо

Україна відновила експорт електроенергії до європейських країн, однак йдеться про невеликі обсяги, які використовуються для балансування енергосистеми.

Алла Кіосак

Війна в Україні
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Електроенергія
Донецька область
Макіївка
Україна
Донецьк