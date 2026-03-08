россияне пытаются восстановить Старобешевскую ТЭС

На Старобешевской ТЭС на оккупированной части Донецкой области начался массовый набор персонала. В Центре национального сопротивления сообщили, что объявления о вакансиях распространяются среди оккупационных структур, передает УНН.

Кандидатам предлагают высокие зарплаты, бесплатное питание, подвоз к месту работы и полный социальный пакет.

Старобешевская ТЭС — одна из ключевых электростанций оккупированной части Донецкой области. Ее установленная мощность составляет около 2300 МВт, а фактическая генерация до войны превышала 1400 МВт. В то же время станция неоднократно подвергалась повреждениям в течение войны. Особенно существенные удары по энергетической инфраструктуре в этом районе фиксировались в 2025 году.

Кроме того, Старобешевская ТЭС подключена к ключевым магистральным линиям электропередач, которые питают энергетический узел Донецк — Макеевка — Харцызск — Ясиноватая. Через эти подстанции электроэнергия поступает не только в жилые районы, но и к важной инфраструктуре, в частности железнодорожным узлам и промышленным предприятиям, которые обеспечивают логистику и функционирование военных объектов на ВОТ Донецкой области