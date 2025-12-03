$42.330.01
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
09:59 • 7340 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
09:21 • 12713 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 21870 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 30832 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 27282 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
2 грудня, 12:35 • 37598 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 74958 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
2 грудня, 11:33 • 49606 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
2 грудня, 10:36 • 39719 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
Впала на подвір'я в окупованій Макіївці: російський бомбардувальник "загубив" ще одну авіабомбу

Київ • УНН

 • 258 перегляди

ASTRA відомо про щонайменше 132 авіабомби (125 ФАБи і 7 УМПБ) і три ракети, що впали з російських літаків у рф і на окупованих територіях України з початку 2025 року.

Впала на подвір'я в окупованій Макіївці: російський бомбардувальник "загубив" ще одну авіабомбу

Російський бомбардувальник "загубив" авіабомбу, яка впала у двір житлового будинку в окупованій Макіївці, передає УНН із посиланням на ASTRA.

Деталі

Як повідомляє ASTRA, ФАБ-500 "нештатно зійшла" в окупованому місті Макіївка Донецької області 1 грудня. Бомба впала прямо у двір житлового будинку у селищі Кринична, ніхто не постраждав.

Таким чином, ASTRA відомо про щонайменше 132 авіабомби (125 ФАБи і 7 УМПБ) і три ракети, що впали з російських літаків у рф і на окупованих територіях України з початку 2025 року. У 2024 році на ці території впали щонайменше 165 авіабомб ФАБ.

Додамо

Як раніше розповідала ASTRA, для протидії українським ППО російська армія почала обладнати радянські авіабомби ФАБ комплексами УМПК. Після такого оновлення на ФАБах з'являються крила та супутникове наведення, що дозволяють запускати бомби прямо з території рф. Але через недосконалість системи авіабомби не завжди долітають до мети і падають на російські території. Влада рф такі факти намагається приховувати, а коли серед постраждалих від падіння російських авіабомб виявляються мирні жителі — повідомляють, що причини в атаках ЗСУ.

"Впустили 8 бомб": ГУР перехопило розмови про те, що російська авіація бомбить власну бєлгородщину17.11.25, 17:34 • 5376 переглядiв

Антоніна Туманова

