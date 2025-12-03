Впала на подвір'я в окупованій Макіївці: російський бомбардувальник "загубив" ще одну авіабомбу

Російський бомбардувальник "загубив" авіабомбу, яка впала у двір житлового будинку в окупованій Макіївці, передає УНН із посиланням на ASTRA.

Деталі

Як повідомляє ASTRA, ФАБ-500 "нештатно зійшла" в окупованому місті Макіївка Донецької області 1 грудня. Бомба впала прямо у двір житлового будинку у селищі Кринична, ніхто не постраждав.

Таким чином, ASTRA відомо про щонайменше 132 авіабомби (125 ФАБи і 7 УМПБ) і три ракети, що впали з російських літаків у рф і на окупованих територіях України з початку 2025 року. У 2024 році на ці території впали щонайменше 165 авіабомб ФАБ.

Додамо

Як раніше розповідала ASTRA, для протидії українським ППО російська армія почала обладнати радянські авіабомби ФАБ комплексами УМПК. Після такого оновлення на ФАБах з'являються крила та супутникове наведення, що дозволяють запускати бомби прямо з території рф. Але через недосконалість системи авіабомби не завжди долітають до мети і падають на російські території. Влада рф такі факти намагається приховувати, а коли серед постраждалих від падіння російських авіабомб виявляються мирні жителі — повідомляють, що причини в атаках ЗСУ.

