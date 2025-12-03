Упала во двор в оккупированной Макеевке: российский бомбардировщик "потерял" еще одну авиабомбу

$42.330.01
11:38 • 1546 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
09:59 • 7254 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
09:21 • 12671 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 21831 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
2 декабря, 23:38 • 30800 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
2 декабря, 22:18 • 27265 просмотра
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
2 декабря, 12:35 • 37583 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
2 декабря, 11:54 • 74951 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
2 декабря, 11:33 • 49601 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
2 декабря, 10:36 • 39714 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
Популярные новости
Песков сообщил, будет ли перемирие на Новый год3 декабря, 02:43 • 15882 просмотра
Принц Эндрю не получит 600 тысяч долларов компенсации за выселение из Royal Lodge3 декабря, 03:42 • 18569 просмотра
Чехия останавливает обновление танков T-72, которые планировалось передать Украине3 декабря, 05:14 • 24392 просмотра
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo06:30 • 25660 просмотра
У Зеленского должна была быть встреча с Уиткоффом и Кушнером в Брюсселе, но она отменена - журналист06:33 • 18158 просмотра
публикации
В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю11:34 • 1808 просмотра
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo06:30 • 25710 просмотра
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры2 декабря, 16:58 • 38338 просмотра
Лицензии выданы – контроль отсутствует: почему Минздрав "закрывает глаза" на трагедии в Odrex2 декабря, 14:41 • 47580 просмотра
Как предотвратить атаку с использованием программ-вымогателей: советы от киберполиции2 декабря, 14:40 • 45782 просмотра
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 52821 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 55021 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 110272 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 84270 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 100065 просмотра
Упала во двор в оккупированной Макеевке: российский бомбардировщик "потерял" еще одну авиабомбу

Киев • УНН

 • 236 просмотра

ASTRA известно о по меньшей мере 132 авиабомбах (125 ФАБов и 7 УМПБ) и трех ракетах, упавших с российских самолетов в РФ и на оккупированных территориях Украины с начала 2025 года.

Упала во двор в оккупированной Макеевке: российский бомбардировщик "потерял" еще одну авиабомбу

Российский бомбардировщик "потерял" авиабомбу, которая упала во двор жилого дома в оккупированной Макеевке, передает УНН со ссылкой на ASTRA.

Детали

Как сообщает ASTRA, ФАБ-500 "нештатно сошла" в оккупированном городе Макеевка Донецкой области 1 декабря. Бомба упала прямо во двор жилого дома в поселке Криничная, никто не пострадал.

Таким образом, ASTRA известно о по меньшей мере 132 авиабомбах (125 ФАБ и 7 УМПБ) и трех ракетах, упавших с российских самолетов в РФ и на оккупированных территориях Украины с начала 2025 года. В 2024 году на эти территории упали по меньшей мере 165 авиабомб ФАБ.

Добавим

Как ранее рассказывала ASTRA, для противодействия украинским ПВО российская армия начала оборудовать советские авиабомбы ФАБ комплексами УМПК. После такого обновления на ФАБах появляются крылья и спутниковое наведение, позволяющие запускать бомбы прямо с территории РФ. Но из-за несовершенства системы авиабомбы не всегда долетают до цели и падают на российские территории. Власти РФ такие факты стараются скрывать, а когда среди пострадавших от падения российских авиабомб оказываются мирные жители — сообщают, что причины в атаках ВСУ.

"Впустили 8 бомб": ГУР перехватило разговоры о том, что российская авиация бомбит собственную белгородщину17.11.25, 17:34 • 5376 просмотров

Антонина Туманова

