Упала во двор в оккупированной Макеевке: российский бомбардировщик "потерял" еще одну авиабомбу

Российский бомбардировщик "потерял" авиабомбу, которая упала во двор жилого дома в оккупированной Макеевке, передает УНН со ссылкой на ASTRA.

Детали

Как сообщает ASTRA, ФАБ-500 "нештатно сошла" в оккупированном городе Макеевка Донецкой области 1 декабря. Бомба упала прямо во двор жилого дома в поселке Криничная, никто не пострадал.

Таким образом, ASTRA известно о по меньшей мере 132 авиабомбах (125 ФАБ и 7 УМПБ) и трех ракетах, упавших с российских самолетов в РФ и на оккупированных территориях Украины с начала 2025 года. В 2024 году на эти территории упали по меньшей мере 165 авиабомб ФАБ.

Добавим

Как ранее рассказывала ASTRA, для противодействия украинским ПВО российская армия начала оборудовать советские авиабомбы ФАБ комплексами УМПК. После такого обновления на ФАБах появляются крылья и спутниковое наведение, позволяющие запускать бомбы прямо с территории РФ. Но из-за несовершенства системы авиабомбы не всегда долетают до цели и падают на российские территории. Власти РФ такие факты стараются скрывать, а когда среди пострадавших от падения российских авиабомб оказываются мирные жители — сообщают, что причины в атаках ВСУ.

